Bilstore’lar Fred Perry’ye dönüştü

Bilsar A.Ş., Türkiye'deki mağazalarını 'ülkenin içinde bulunduğu konjonktüre daha uygun olacak şekilde' Fred Perry mağazalarına dönüştürdüklerini açıkladı.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Bilstore mağazaları ile tüketiciye ulaşan Bilsar A.Ş., mağazaların adını Fred Perry’ye dönüştürme kararı aldığını açıkladı.

Bilsar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selman Safi Bilal, 22 ülkeye 45 milyon dolarlık ihracat yapan şirketin döviz bazında yüzde 34’lük bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade etti. Bilal, “Bilstore konsept mağazalannı, 2017 yılında Türkiye’nin içinde bulunduğu konjonktüre daha uygun olacak şekilde Fred Perry mağazalarına dönüştürdük. Her biri yüksek prestijli AVMlerde yer alan toplam 6 adet Fred Perry mağazamızla faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.