BİM İcra Kurulu üyesi Aytaç: Dediler ki Allah’ın suyuna zam yapıldı

BİM İcra Kurulu üyesi Aytaç son dönemde vatandaşın gözlerine inanamadığı market etiket fiyatlarını değerlendirdi. Aytaç, "Dediler ki Allah'ın suyuna zam yapıldı. Suyun maliyetleri artmıştır" diye konuştu. Migros'un Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tort ise AVM kiralarının TL'ye çevrilmesini desteklediklerini söyledi.

BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aytaç son ekonomik durumu değerlendirdi. Yaşanan gelişmeler hakkında, “Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz bunun farkındayız” diyen Aytaç 5. Ortak Gelişim Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği Kongresi’nde konuştu. Sozcu.com.tr’nin de takip ettiği toplantıda konuşan Aytaç sözlerini şöyle sürdürdü:

SU FİYATLARI

Dediler ki Allah’ın suyuna zam yapıldı. Suyun maliyetleri arttı. Lojistikte petrole gelen zammı biliyoruz. Bunların hepsi su fiyatını etkiledi.

DOMATES

Domatesin ambalajlı da dövizle satılıyor fiyatı zaten olması gereken yere geldi. Birden bire fiyatların artması söz konusu değil. Buradaki fiyat artışı yavaş yavaş yansıtıldı.

AYÇİÇEK YAĞI

Ana hammaddesi ayçiçeği çekirdeğidir. Yüzde 40’lık bir hammadde fiyat artışı var. Eylül ayında zamları yavaş yavaş yansıtmak durumunda kaldık.

KAĞIT ÜRÜNLERİ

Kağıtta ürünleri ana hammaddesi selüloz ve tamamen ithal. 615 dolardan 850 dolara çıktı. Kağıtta yüzde 150 bir artış oldu. Yavaş yavaş yansıta yansıta götürüyoruz.

Maliyetler arttıkça raflara yansıyacak. Perakendecinin en önemli kaynağı tedarikçidir. Tedarik konusunda sıkıntı yaşıyoruz.

Türkiye tarım ülkesi değildir.

Migros Yönetim Kurulu İcra Başkanı Özgür Tort ise zirvede yaptığı konuşmada AVM kiralarına değindi. İşte Tort’un açıklamalarından satır başları:

Dövizle olan kiraların TL’ye dönmesi uygulamasının destekçisiyiz.

TL cinsinden döner hangi kurdan döner bilinmez. 30 günlük süre kısa, 60 güne çekilmesini istiyoruz.

Ne yazık ki kullandığımız gübreden kullandığımız yeme kadar dolar girdisi var. Suyundan sütüne kadar dolar bir şekilde hattımızın bir parçası konumunda.

Fasulye mercimek vesaire ithal girdileri yüksek ürünler

Gelecekteki bütçelerimizde perakendecinin bir numaralı girdisi işçilik ve kira olacak.

Nakit akışını sağlamakta çok güçlük çeken tedarikçiler var.

Bizim üyelerimiz mağaza açmaya devam ediyor.