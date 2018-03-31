Binali Yıldırım yeni kredi paketini açıklıyor

Başbakan Binali Yıldırım yeni kredi paketini açıkladı. Yeni düzenlenen pakette faiz 11.88 oranında, kredi ödemesi ise 6 sonunda başlayacak. Kredi paketine vatandaşlar pazartesi günü başvurabilecek.

KOBİ’lerin hak ettikleri kredi imkanına ulaştığını belirten Binali Yıldırım konuşmasında, “Bankalar bir araya geldi. Kobiler hak ettikleri krediye ulaşma imkanı buldu. Bu adım aynı zamanda bir kaynağa ulaşma projesi değil. Faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Reel faiz 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu ne kadar 11.88 yani 12 bile değil. Aylık 0.99. Bu bir başlangıç yani özel şartlarda verilen kredi ile bankalarımız odalar borsalar diyor ki biz faizlerin yükselmesini istemiyoruz. Buna bir katkı sağlanacaksa öncülük ediyoruz.”dedi.

İşte Binali Yıldırım’ın konuşmasından satır başları;

‘YENİ BAKAM FIRSATIM OLDU‘

Diğerleri de bizi takip etsin. Şimdi bu nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlandı. Ben tabi bu notlara yeni bakma fırsatım oldu. Fakat bu bir sürü laf söyledik. Kobiler istihdamın çoğunu üretimin çoğunu alıyor. Kredilerden de çok az alıyor. Dedikten sonra 5 milyar olur mu? Hüseyin Bey. Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7.5 milyara çıkarıyoruz. Hayırlı olsun. Kafamdan yapmıyorum. Sordum olur dediler. Burada açıklıyorum. Vade 12 ay. Yani krediyi gidip alacaksınız ertesi gün taksidi öde diyorlar. Böyle bir şey olur mu?

Bunun bir hazırlığı var. Onun için 6 ay ödemesiz 1.5 yıla çıkardık. 6 ay ödemesiz derken faizini ödeyeceksiniz. Öyle her şeyi ödemesiz yok. Ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. 6 ay sonra bi hesabı kitabı yapacaksınız alışverişinize ayarlama yapacaksınız. Biz geçen sene nefes kredisi kullandırdık ya bu kredinin dönüşü nasıl biliyor musunuz? Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla binde 1'in altında. Normalde 2.9 kredi dönüşündeki sıkıntı. Yüzde 2.9 burada binde 1. Hiç batak yok. Sağlam para. Çünkü kobiler sağlam. Kobiler sözüne sadık işletmelerdir.

BÜYÜK İŞLER YAPIYORLAR

Diğerleri sağlam değil demek istemiyorum. Onların hacmi çok büyük. Büyük işler yapıyorlar. Kobilerin cüsseleri küçük ama ekonomiye katkıları büyük. Daha yaygın bir tabana hizmet veriyorlar. Kredide daha çok insan yararlansın diye 200 bin TL. İşletme ihtiyçları için bir katkıdır. Faiz oranı cari günlük uygulamanın önemli ölçüde altında. Neredeyse yarıya yakın bir iyileştirme var. Bu da işletmeleriniz açısından büyük bir imkan. Geçen sene bu büyüme oldu da nasıl oldu? 7.4 büyümeyi sağladık da durup dururken piyango vurmadı. Bunun arkaplanı var. Birçok tedbir aldık. Bir çok tedbir aldık.

TÜRKİYE YANDI BİTTİ DİYENLER MOSMOR OLDU

Türkiye yandı bitti diyenler mosmor oldu. Bu sene tekrar başa aldılar. Tekrar aynı şarkıları söylüyorlar. Efendim Türkiye 2018'de bu işin içinden zor çıkar şöyle olacak böyle olacak. Sipariş raporlar değerlendirmeler, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler bunların hepsi bize yabancı değil. Tanıdık sesler tanıdık yüzler, burada bir şey söylüyorum. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü biz büyük bir mücadele veriyoruz. Sadece ülkemizin kalkınması için değil. Bölgemizdeki mazlumların hamisi olarak tarihi mücadele veriyoruz.

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. Büyüme devam edecek. Efendim ekonomiyi soğutun soğuttun mu sırtındaki ter soğarsa hasta olursun. Evet 2018'e ait, bugün sadece küçük bir müjde veriyoruz. 2018'in tedbirlerini teşviklerini önümüzdeki hafta inşallah halkımızla paylaşacağız. Geçtiğimiz Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı yaptık. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, bunun için bir yasa çıkardık. Bürokratik bir sürü engeli basitleştiren bir süreci başlattık. Bugün esnaflarımızla bunu paylaşıyoruz. İşletmelerimiz pazartesinden itibaren, gidip başvurularını yapabilir ve kredilerini alabilirler. Hayırlı uğurlu olsun.

Bakın değerli banka genel müdürleri KGF yine devrede. Vatandaşın öz kaynağı da var. Teminatlarda lütfen ölçülü olalım. Hiç teminat yokmuş gibi bire iki bire üç teminat almaya gitmeyelim. Karşılığının bir kısmı zaten veriliyor. Eksiğiniz varsa küçük alın. Fazla teminat sizin için cazip bir şey değil. Önemli olan yaşatmayı esas almaktır. Yaşatacaksınız. Yaşatırsanız siz de yaşarsınız. Yarın bir gün riske girince bütün bu işletmeler ne olacak zincirleme aynı şekilde. Sürdürmeyi esas almalıyız ve teminatlarda da makul ölçüler içinde kalmalıyız.