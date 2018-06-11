Binlerce marka profesyoneli Seattle’da bir araya geldi

Amerika’nın Washington eyaletinin Seattle kentinde bu yıl 140’ıncısı düzenlenen INTA 2018, 10 bini aşkın katılımcısıyla 19-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Kongrede uluslararası arenada ülkemizi başarılarıyla temsil eden Destek Patent de üst düzey yönetim kadrosuyla yer aldı.

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen ve binlerce marka koruma profesyonelini bir araya getiren International Trademark Association (INTA), 150 ülkeden 10 bin 800 marka yöneticisi, marka vekili, avukat ve patent ofisi yetkililerini ağırladı. 5 gün süren kongrede; Marka taklit suçuyla mücadele, gümrüklerde koruma, büyüyen ekonomilerdeki marka sorunlarının yanı sıra çeşitli bölgesel ve global marka uygulamaları ve yaptırımları için 300'ü aşkın eğitim oturumu ve 100'den fazla komite toplantısı ile onlarca resepsiyon gerçekleştirildi.

ULUSLARARASI TESCİL PROSEDÜRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

INTA 2018'de düzenlenen toplantılarda Destek Patent adına; Destek Group Genel Müdür'ü Emre Vural, Destek Birimler Direktörü Faruk Yamankaradeniz, marka vekilleri ve yurt dışı satış yöneticileri, yurt dışında faaliyet gösteren çözüm ortakları ile bir araya geldi. Uluslararası çözüm ortaklarından marka vekillik ve hukuk firmaları ile ayrıca düzenlenen toplantılarda gerek ulusal gerek uluslararası tescil prosedürleri konularındaki uygulamalar, gelişmeye açık durumlar ile başarılı örnekler değerlendirildi.