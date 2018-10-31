Çalışma hayatında hemen herkesin merak ettiği konulardan biri olan fazla mesai internet üzerinde en fazla sorgulananan konulardan da birisidir. “Haftalık çalışma süresi ne kadardır? Her işçi fazla mesai yapabilir mi? Bir yılda en fazla ne kadar fazla mesai yapılabilir? Fazla mesai ücreti nedir?” İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

İş kanununun belirlediği çerçevede ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalara fazla mesai denir. İş kanununa göre, işçinin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak tespit edilmiştir. İş Kanunu'na baktığımızda 41. Maddede fazla çalışma süresi hakkında bilgi edinebiliriz. Buna göre kanunda, fazla çalışma yaptırılması her zaman mümkündür. Bu fazla mesainin ücreti %50 zamlı ödenir.

NELER FAZLA MESAİDEN SAYILMAZ?

Haftada 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla mesai olmakla birlikte, denkleştirme uygulamasının olduğu hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

BİR YILDA EN FAZLA NE KADAR FAZLA MESAİ YAPILABİLİR?

İşçi bir yılda en fazla 270 saat fazla mesai yapabilir. Çünkü kanunda “toplam mesai süresinin yılda 270 saatten fazla olamaz” hükmü yer alır. Bu süreyi aşan çalışmalarda işveren işçisine fazla ücreti öder. Eğer ödeme yapılmazsa işçi bu hakkını savunabilir, arabuluculara başvurabilir. Fakat burada da işçiden fazla çalışmasının ispatı isteniyor.

KİMLER FAZLA ÇALIŞAMAZ?

Bazı mesleklerdeki işçiler fazla çalışma yapamaz. Bu, kanunca yasaktır. Örnek vermek gerekirse, yer altı maden işlerinde işçilerin zorunlu ve olağanüstü fazla çalışma yapılması mümkün olabilirken normal fazla çalışma yapması yasak. Fazla Çalışma Yönetmeliğine göre, günde en çok 7,5 saat çalışılabilecek veya 7,5 saatten az çalışmayı gerektiren işlerde, gece çalışmalarında, maden ocakları işleri, kablo döşenmesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer veya su altında çalışılacak yerlerde fazla mesai yapılamaz.

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