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Bireysel kredi borcundan dolayı takibe girenlerde artış

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

android-time 15:56 7 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
Bireysel kredi borcundan dolayı takibe girenlerde artış
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

TBB Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Nisan 2018 Raporu yayımlandı.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 288 bin kişi oldu.

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Rapora göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018’in ocak-nisan döneminde, geçen yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 486 bin kişi oldu.

Yılın ilk 4 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 284 bin kişi olarak gerçekleşti.

AA

Son güncelleme: android-time 17:1307.06.2018
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