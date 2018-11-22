Bitcoin madencilik şirketi Giga Watt iflas etti

ABD´de bulunan Bitcoin madencilik ve Blockchain şirketi Giga Watt, on milyonlarca dolar borçla iflas etti.

Cointelegraph haber sitesinin haberine göre, Washington İflas Mahkemesi´ne başvuran firma, borçlarını ödeyemeyeceği gerekçesiyle iflasını istedi. Mahkeme belgelerinde şirketin 70 milyon dolar borcu bulunmasına karşın elinde 50 bin dolardan daha az varlığa sahip olduğu belirlendi. Washington´da bulunan Giga Watt kripto madenciliği firması 2012 yılında MegaBigPower adıyla eski Microsoft yazılım mühendisi Dave Carlston tarafından kurulmuştu.

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Carlson, geçen ağustos ayında şirketten ayrıldı. Eylül ayında şirketin çalışan sayısı 63´ten 16´ya indirildi. Mart 2017´de Dave Carlson, şirketin başlangıç parası teklifi (ICO) satmak için Amerikan Güvenlik ve Alış-Satış Komisyonu (SEC)´na kayıt olmasının gerekmediğini söylemişti. Bir yıl sonra da Silver Miller Avukatlık firması, Giga Watt´ın ICO satışıyla ilgili federal mahkemeye dava açtı. Firma, Giga Watt´ın gerekli yerlere kayıt olmadan kripto madenciliği işinde yatırım satarak güvenlik kanunlarını ihlal ettiğini savunmuştu.

DHA