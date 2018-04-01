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Bitcoin ne kadar oldu?

Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar dolar seviyelerine geriledi.

android-time 11:41 1 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Bitcoin ne kadar oldu?
Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Toplam 9,914 adet piyasada işlem gören ve 1,596 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.54´lük bir düşüşle altı bin 888 dolara geriledi ve 116 milyar 772 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 44.9´unu oluşturdu.

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En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 71´inin düşmesinin de etkisiyle piyasa hacmi 259 milyar 794 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak ise piyasadaki işlem hacmi son 24 saatte üç milyar dolarlık bir düşüşle 10 milyar 20 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

– Bitcoin yüzde 0.54
– Ethereum yüzde 2.16
– Ripple yüzde 1.56
– Bitcoin Cash yüzde 2.56
– Litecoin yüzde 3.79
– EOS yüzde 2.53
– NEO yüzde 2.37
– IOTA yüzde 3.56 düşerken
– Cardano yüzde 3.08
– Stellar yüzde 2.99 arttı.

DHA

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