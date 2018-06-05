Bitlo hizmet vermeye başladı

Wired UK dergisi tarafından “teknolojiye yön veren global 100 isim” arasında gösterilen Hakan Baş ve girişimciler Alper Afşin Özdemir ve Mustafa Alpay önderliğinde kurulan ve kripto para borsasını domine etmeyi hedefleyen Bitlo (eski ismiyle Binans) alım satım işlemlerine başladı.

Türkiye menşeli kripto para borsasının yeni oyuncusu “Binans” Haziran ayı itibariyle yoluna “Bitlo” olarak devam edecek. Türkiye'nin en güvenilir, en kapsamlı ve en hızlı kripto para borsası olma hedefiyle kurulan Bitlo, faal olarak alım satım işlemlerine de başladı.

2017 yılında temelleri atılan, 2018 Şubat ayında üye alımına başlayan Binans.com adresi, şirketin unvan değişikliğinin ardından Bitlo.com olarak değiştirildi. Site üzerinden paylaşılan duyuruda şu açıklamaya yer verildi; “Üye alımı sürecinde, siz değerli kullanıcılarımızdan Binans Destek Hattı, sosyal medya ve diğer tüm kanallar aracılığıyla tarafımıza iletilen talepler ve geri bildirimler doğrultusunda, yönetim, yazılım ve yatırımcı ekibimizin ortak kararıyla ticari unvan değişikliğine gidilmiştir. Olumlu geri bildirimler bizi motive ederek daha büyük bir şevkle çalışmamızı sağlıyor, olumsuz geri bildirimlerden de kendimize mutlak ödevler çıkarıyoruz.”

Bitlo üzerinden TL ile alınan kripto paranın, yine Bitlo borsası üzerinden diğer kripto paralarla da alım satım olanağının sunulduğunu söyleyen Kurucu Ortak Hakan Baş; “Biz aslında blockchain teknolojisinin sunduğu imkanları değerlendirmek isteyen güvenilir ve şeffaf bir takım kurduk. Kripto para borsası bizim bu konuya giriş projemiz ancak bu alan 2013'ten beri ilgilendiğimiz ve üzerine çalışmalar yaptığımız bir alan. Şubat ayında Binans olarak üye alımına başladığımız bu yolda şimdi unvan değişikliğine giderek Bitlo markasını yarattık ve faal olarak alım satım işlemlerine başladık” dedi.