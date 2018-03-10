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Blankfein Wall Street’e veda mı ediyor?

Goldman Sachs'in efsane CEO'su Lloyd Blankfein görevini bırakacağı iddia edildi. Blankfein konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben duyuru yapmadım Wall Street Journal yaptı" diye konuştu.

Sozcu.com.tr
android-time 11:10 10 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Blankfein Wall Street’e veda mı ediyor?
Goldman Sachs'in efsane CEO'su Lloyd Blankfein görevini bırakacağı iddia edildi. Blankfein konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben duyuru yapmadım Wall Street Journal yaptı" diye konuştu.

12 yıldır Goldman Sachs'ta CEO'luk görevini yapan Wall Street'in en fazla kazanan CEO'su Lloyd Blankfein istifa etti.

Wall Street Journal'ın haberine göre; Piyasalar Blankfein'in Goldman'ın150'inci kuruluş yıl dönümü olan 2019 yılında görevini bırakacağını tahmin ediyordu.

Sık sık görevini çok uzun süre yaptığını anlatan Blankfein galiba masamda öleceğim diye espri yapıyordu.

2006 yılında Blankfein'in ismi ABD Hazine Bakanlığı için geçiyordu.

Blankfein'in emekli olduğundan sonra ne yapacağı konusunda henüz netleşen bir durum yok.

Lloyd Blankfein 2008 krizinde gerekli önlemleri almadığı için finans çevreleri tarafından sıkça eleştiriliyordu.

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Son güncelleme: android-time 11:1910.03.2018
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