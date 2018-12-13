Bloggerların aylık kazancı dudak uçuklattı

Türkiye’de bu yıl ikincisi düzenlenecek INFLOW Global Summit’18 kapsamında 30’dan fazla ülkeden 100’e yakın yabancı influencer İstanbul’a geliyor. INFLOW Summits Kurucu Ortağı Afşın Avcı, "Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Influencer (Blogger) Pazarlaması alanı hızla büyüyor. Türkiye'de alanında etkin olan bir bloggerlar ayda 20 bin TL’den fazla kazanıyor. Dünyada ise bu rakam çok daha fazla 300 bin dolara yaklaşmış durumda. "dedi.

Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenecek INFLOW Global Summit'18 kapsamında 100'e yakın yabancı influencer (Blogger) İstanbul'a geliyor. Türkiye'de yaklaşık 35 milyon TL'lik bir ekonomi yaratan Influencer Pazarlaması'nın gelişmesine katkıda bulunan zirve, diğer yandan turizmin canlandırılmasına da destek olacak. Bloggerlar tarafından yapılacak sosyal medya paylaşımları aracılığıyla tüm dünyada 500 milyon kişiye erişmesi beklenen INFLOW Global Summit'18'in Türkiye ve İstanbul'un turizm ve tanıtım çalışmalarına %10 katkıda bulunması öngörülüyor. 30'dan fazla ülkeden gelen 100'e yakın yabancı ve 100'den fazla Türk blogger, konuşmacı olarak farklı ülkelerden etkinliğe katılacak sektör profesyonelleriyle birlikte toplamda 200'den fazla bloggerı İstanbul'da ağırlayacak.

BLOGGER PAZARI 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Blogger Pazarlaması'nın yarattığı ekonominin dünyada 1 milyar doları geçtiğini, Türkiye'de ise 35 milyon TL'lik bir pazara ulaştığını belirten INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen, pazarın gelişiminde INFLOW'un gerçekleştirdiği etkinliklerin önemli bir rol oynadığını kaydetti. Bugün Türkiye'de Influencer Pazarlaması'na yatırım yapan marka sayısının 1.000'i aştığını ifade eden Gelen, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Influencer Pazarlaması alanı hızla büyüyor. Alanında etkin olan bir influencer'ın aylık geliri günümüzde 20 bin TL'yi aşmış durumda. Dolayısıyla bugün gençler arasında en çok özenilen mesleklerin başında influencer olmak geliyor. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem bu alandaki çalışmaları doğru şekilde yönlendirmeyi hem de yeni işbirlikleri yaratılması için platform sağlayarak sektörün büyümesine katkıda bulunmayı planlıyoruz.”

İSTANBUL’UN BİLİNİRLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ

Dünyanın 30 ülkesinden 100 yabancı influencer'ın zirveye katılacağını, bunlardan 25'ine ise çok özel bir İstanbul deneyimi yaşatacaklarını belirten INFLOW Summits Kurucu Ortağı Afşın Avcı, zirve ile ülkenin tanıtım çalışmalarına %10'luk bir katkı sağlamayı planladıklarını ifade etti. Avcı, “Özellikle İstanbul'un tanıtımını amaçladığımız INFLOW Global Summit'18'e milyonlarca takipçisi bulunan yüzlerce bloggerın katılım göstermesini son derece önemli buluyoruz. Etkinlikle tüm dünyada İstanbul'un bilinirliğini artıracağız. Geçtiğimiz yıllarda Twitter'da etkinlik hashtag'imizle ‘trendtopic' olmuştuk. Bu yıl da aynı başarıyı hedefliyor, İstanbul'u sosyal medyanın gündemine taşımayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul deneyimi kapsamında deneyime kalan influencer'lar için benzersiz aktiviteler düzenleyeceğiz. Influencer'lar bu noktada bir turist olmanın ötesine geçerek şehri adeta bir İstanbullu gibi deneyimlemeye başlayacaklar. Dünyada İstanbul'a ait seyahat klişelerinin dışına çıkarak yerel insanın gözünden buradaki hayatı tanıyacaklar. İki yıl kadar önce benzer bir deneyimi Antalya'da 69 influencer ile yapmış, 55 bini aşkın paylaşım ile dünyada yaklaşık 300 milyon kişiye ulaşmıştık. Bu paylaşımlar bir anda Antalya'ya yönelik rezervasyonları artırmaya başladı. Şimdi benzer bir etkiyi İstanbul için yaratacağız.”