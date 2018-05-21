Bloomberg Alnus yatırımın notunu yazdı

Bloomberg'ün yayımladığı habere göre Alnus Yatırım bu sabah müşterilerine gönderdiği notta ,"Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun" ifadesini kullandı.

Bloomberg'ün İstanbul Büro Şefi Benjamin Harvey imzasıyla Bloomberg'de çıkan habere göre piyasanın önemli aracı kurumlarından Alnus Yatırım bu sabah müşterilerine gönderdiği mektupta ‘Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun' ifadesini kullandı.

Bloomberg'ün haberinin devamına göre Alnus yatırım notun devamında şu ifadeleri kullandı: Piyasayı izleyen ve gerektiği zaman yönlendiren bir merkez bankamız var.

Kurumun notunda Türk Lirası'nın değer kaybetmesi Angola ve Arjantin örnekleriyle birlikte anıldı.

Alnus Yatırım Türk Lirası'nın yıl başından bu yana yüzde 16 değer kaybettiğini belirtirken eğer bir müdahale olmazsa kayıpların daha da sürebileceğini belirtti.

Şirket müşterilerine gönderdiği notta kurdaki her 1 sentlik hareketin Türkiye'nin dış borcuna 5 milyar dolar eklediği belirtildi.