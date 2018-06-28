Boğaziçi Üniversitesi RoboAKUT Takımı Dünya 3.sü Oldu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Okan Aşık, ile bölüm öğrencileri Gökçe Uludoğan, Hatice Kübra Eryılmaz’dan oluşan RoboAKUT Takımı, Kanada Montreal'de düzenlenen RoboCup 2018 Arama Kurtarma Simülasyon yarışmasında dünya üçüncüsü oldu.

RoboCup, 1997 yılından beri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen, olimpiyat ölçeğinde futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşan bilimsel bir organizasyon. 2018 yılı RoboCup dünya şampiyonası, Kanada'nın Montreal şehrinde 40'a yakın ülkeden 2000 üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaptı. Aralarında Japonya, Almanya, Amerika, Tayland gibi ülkelerin en iyi üniversitelerinden 28 takımın katıldığı arama kurtarma liginde yarışmacıların farklı özellikleri olan sahalarda yarışmaları beklendi.

BELİRLİ STANDARTLAR VAR

Her bir alan robotların manevra, otonomluk, keşif ve el becerileri gibi belirli yeteneklerini test etmek üzere NIST (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından oluşturulan standartlar kapsamında tasarlandı. Takımlar her bir alanda alınan puanlar sonucunda farklı kategorilerde değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Okan Aşık ile bölüm öğrencileri Gökçe Uludoğan, Hatice Kübra Eryılmaz'dan oluşan RoboAKUT Takımı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı desteğiyle katıldıkları yarışmadan ülkemize dünya üçüncülüğü derecesini getirdi.