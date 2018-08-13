Bolu pazarcısı yükselen dolara dur demek için kampanya başlattı

Bolu’da her pazartesi günü kurulan halk pazarındaki esnaf, 300 dolar bozdurup makbuzunu getiren tüm vatandaşlara meyve ve sebzeyi bedava veriyor. Bolu’da her pazartesi günü kurulan halk pazarındaki esnaf, 300 dolar bozdurup makbuzunu getiren tüm vatandaşlara meyve ve sebzeyi bedava veriyor.

Bolu'da pazartesi günleri kurulan ve Bolu'nun en büyük pazarı olan Halk Pazarı'ndaki esnaf yükselen dolar ile mücadele için farklı bir yöntem seçti. Pazar genelindeki tüm esnaf tarafından katılım gösterilen kampanyada, pazarcılar 300 dolar bozdurup makbuzunu getiren müşterilerine meyve ve sebzeyi bedava veriyor.

KAMPANYA BAŞLATTIK

Kampanya hakkında açıklamayı ise Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal yaptı. Her zaman destek vermeye hazırız mesajı veren ve kampanyayı açıklayan Altındal, “Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Başkanımız, ‘Dolarlarınızı bozdurun' talimatı verdi. Biz de devletimize milletimize destek amacıyla bir kampanya başlattık. 300 dolar, Euro bozduran bütün müşterilerimize sebze, meyve ne isterse hediyemizdir” dedi. Ayrıca dövizini bozduran vatandaşların meyve sebzeyi kabul etmediğine dikkat çeken Altındal, “Vatandaş dolarını bozduruyor fakat meyve sebze almıyor, kabul etmiyor. Yani biz de vatanımızın milletimizin yanındayız, Allah razı olsun diyorlar” diye konuştu.

NE İSTERSİN NE VEREYİM

Dolarını bozduran vatandaşın ikram edilen sebzeyi kabul etmediğini anlatan pazarcı Bünyamin Karadayı ise “Sabah bir kişi geldi. Makbuzu burada. ‘Ben dolarımızı bozdurdum' dedi. Dedim o zaman ne istersin ne vereyim? ‘Önemli olan sizin böyle davranmanız, Vatan millet meselesi, ben sizin domatesinizi, sebzenizi gerek görmüyorum' dedi. ‘Sizin yaptığınız kampanyaya destek veriyorum, Allah razı olsun. Gün birlik beraberlik olma günü' şeklinde konuştu. Kampanya 1 ay boyunca Bolu Halk Pazarı'nda devam edecek.