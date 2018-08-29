Bond efsanesinin otomobili Aston Martin halka arz oluyor

Bond serisinin efsane otomobili Aston Martin halka arz oluyor. Şirketin piyasa değerinin ise 6.4 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor. Aston Martin 50 yıldır 11 farklı Bond filminde kullanıldı.

Sean Connery, Pierce Bronsnan, Daniel Craig ve belki de İdris Elba! Ian Fleming'in unutulmaz eseri James Bond, hızlı arabalar, güzel kadınlar ve unutulmaz sahneleriyle 50 yıldır devam eden bir macera…

Bond aynı zamanda filminde kullandığı otomobillerle de ünlü. Bond'un filmlerinde en çok kullanılan ve yıllardır onunla özdeşleşmiş otomobil ise Aston Martin.

Aston Martin bugünlerde halka arz olmayı değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Aston Martin'in piyasa değerinin 6.4 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Aston Martin ilk olarak 1964 yılındaki Goldfinger filmiyle Bond sersine katıldı. Bu filmde DB5 kullanılmıştı. Aston Martin 50 yıldır 11 farklı Bond filminde yer aldı.