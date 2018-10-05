Bonus en sevilen kredi kartı seçildi

Garanti Bankası’nın Bonus, MediaCat-Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin En Sevilen Markaları (Lovemarks) 2018 Araştırması’nın kredi kartı kategorisinde en sevilen marka seçildi.

Finansal içerikli iletişimden farklı olarak, kredi kartı sektörüne samimiyet ve canlılık getiren Bonus, kredi kartları kategorisinde marka bağımlılığı anlamında birçok rakibini geride bırakarak 9. kez Lovemark seçildi. Tüketiciler tarafından 22 kategoride sevilen markaların belirlendiği araştırmada, 15 – 55 yaş arası kadın ve erkek toplamda 3.090 birey görüş bildirdi.

Bonus'un Lovemark seçilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Garanti Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, “Bonus markası, 18 yıldır Türkiye'de en çok kazandıran ve bedavası en bol kredi kartı olarak yoluna devam ediyor. Harcarken kazandırmanın yanı sıra kendine özgü peruğu, eğlenceli müziği, ‘Bonus Yeşili' ve ‘Bonus Ailesi'yle, her zaman en çok hatırlanan ve en çok sevilen kredi kartı markası olan Bonus, bugüne kadar sektörde birçok “ilk”i müşterilerinin hizmetine sundu. Bonus, Türkiye'nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartı olmasının yanı sıra ilk şeffaf kart, ilk temassız kart, ilk çevreci kart gibi trendleri yakından takip eden ve tüketicilerin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren ürünleriyle beğeni kazandı. Kredi kartı sektörüne farklı ve renkli bir bakış açısı getiren Bonus'un 9. kez Lovemark seçilmesi başarısının ardında müşterisini önemsemek, iyi tanımak ve onların ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunarak her daim müşteri memnuniyetini üst seviyelerde tutmak yatıyor. Bu kapsamda, marka kültürümüz ve kimliğimizin bir parçası niteliğinde müşterilerimizle kurduğumuz güven odaklı, şeffaf ve samimi iletişimin bir yansıması olarak kredi kartları kategorisinde Lovemark seçilmemiz bizim için mutluluk ve gurur kaynağıdır. Yenilikçi ürünlerimiz ve benzersiz fırsatlarımızın yanı sıra gönüllere dokunan projelerimizle önümüzdeki dönemde de “Bonus” sevgisini sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz.” dedi.