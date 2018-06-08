Borç takıp affa uğrayana kıyak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kamu ödemelerinde kullanılacak kredilerde 48 aylık vade sınırını kaldırdı. Devlete olan borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar daha uzun vadeli kredi kullanabilecek.

Hükümet seçimlerde oy toplayabilmek için, devlete borç takıp ödemeyenlere af getirmekle kalmadı, üstüne bir de banka kredisiyle borçlarını ödeme imkanı getirdi. Türkiye'de ilk defa bu seçimlerin öncesinde çıkarılan düzenlemeye göre devlete vergi, SSK primi, trafik cezası, Motorlu Taşıtlar Vergisi, harç veya öğrenim kredisi gibi borcu olanlar bankalardan sınırsız vadeyle kredi alabilecekler. Düzenleme borçluları geçici rahatlatıp devlete para sağlayacak, ancak kamu borcu bankaların üzerine kalacak.

VADELER UZADI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'de yayımladığı yeni yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını ödemek için bankalardan tüketici kredisi çekmek isteyenlere diledikleri kadar uzun vadelerle kredi verilebilecek. Mevcut düzenlemede tüketici kredilerinde vade 48 ayı kesinlikle geçemiyor. Yeni düzenlemeyle kamuya olan borçları için af yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçlular bankaya gidip bu borçları kadar kredi talep edecekler. Banka da ev, arsa ya da başka bir teminat karşılığında borçluya 4 yıllık sınırı aşıp, 10-15 yıllık uzun vadeyle kredi açacak. Ancak kredi tüketiciye verilmeyecek, doğrudan alacaklı durumdaki Maliye ya da SGK gibi kamu kurumlarının hesabına yatırılacak.

Bu sayede vatandaşın devlete olan borcu kapanacak, bankaya borçlanmış olacak. Düzenleme, yapılandırmadan yararlanıp borçlarının önemli bölümünü sildiren ancak yapılandırdığı yeni düşük borcunu da ödeyemeyenlere fırsat sunuyor. Bu yeni sistemden yararlanmak isteyenler özellikle kamu bankalarından sağlayacakları uzun vadeli kredilerle borçlarını gelecek yıllara ötelemiş olacaklar. Seçim öncesinde rahatlayan borçlular bu sayede oy kullanacakları sandığa mutlu gidecekler.

Her türlü borca kredi

BDDK'nın yaptığı düzenleme, kamuya olan birikmiş ve ödenmemiş tüm borçları kapsıyor. Birikmiş kamu borcunu ödemek amacıyla kredi alabilmek içinse mutlaka borç yapılandırma başvurusunu zamanında yapmış olmak gerekiyor. Yapılandırmaya başvurmayanlara kredi verilmeyecek. Ayrıca kredi sadece tüketici kredisi kullanabilecek kişilere verilecek. Ticari faaliyet gösteren şirketler yapılandırma için kredi kullanamayacak. Banka kredisi, her türlü vergi, sigorta primi, SGK'ya olan her türlü borçlar, ödenmemiş öğrenim kredileri, trafik cezaları, harç borçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları gibi af kapsamına giren tüm borçlar için alınabilecek.