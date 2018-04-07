Borçlarını yapılandıran Doğuş Holding’ten açıklama

Türkiye'nin dev holdingleri borçlarını yeniden yapılandırıyor. Yıldız Holding'in ardından Doğuş Holding'de yapılandırma için bankalarla görüşüyor . Doğuş'tan yapılan açıklamada, "Bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir" ifadesi kullanıldı.

Yıldız Holding’in 10 bankayla görüşüp borçlarını yapılandırmasının ardından benzer bir adım da Doğuş Grubu’ndan geldi. Doğuş Grubu da bankalarla borçlarını yapılandırmak için gözüküyor. 2017 yılı sonu bilançosuna göre Doğuş Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre holdingin bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyor. Dünkü dolar kuruna göre yaklaşık 5.8 milyar dolarlık bir borç söz konusu.

Doğuş Holding’den borç yapılandırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, ‘tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içindeyiz’ ifadesi kullanıldı. İşte Doğuş’tan yapılan açıklamanın tamamı:

Türkiye’de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve işbirliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye’ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

KREDİ ALIP KAPATMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir.

Doğuş Grubu’nun yeni vizyonu; Türkiye’nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir.