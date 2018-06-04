Borlease, Magdeburger Sigorta’yı bünyesine kattı

Operasyonel kiralama sektöründe 2013 yılından beri faaliyet gösteren Borlease Grup, Alman sigorta devi Magdeburger Sigorta A.Ş.’yi Allianz Sigorta A.Ş.’den satın aldı.

Borlease Grup, Allianz Sigorta'nın %80, Allianz Hayat ve Emeklilik Şirketinin ise %20 oranda hissedarı olduğu Magdeburger Sigorta'yı bünyesine kattı. Şirket daha önce Alesta Sigorta'yı ve Ayka Sigorta'yı satın almıştı.

Magdeburger Sigorta'yı sektörde önemli bir konuma getirmeyi hedeflediklerini belirten Borlease Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan “Yüzde 100 yerli sermayeli bir grup olarak Türkiye'ye yatırımlarımıza devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler sigortacılık sektörünün en önemli bileşenlerinden oluşuyor. Bu nedenle bu konudaki deneyim ve başarımız bizi sigortacılık alanında daha büyük bir yatırım yapma noktasına getirdi” dedi.

Türkiye'nin, dünya ekonomisi içerisinde yaklaşık %1'lik paya sahipken, dünya sigorta piyasası içerisindeki payının binde 3 civarında olduğunu belirten Hancan, “Bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye olarak bu alanda gidilecek çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Grup şirketlerimiz arasında yer alan Ayka Sigorta ile 2016 yılında üretim birinciliği, 2017 yılında ise üretim üçüncülüğü başarıları gösterdik. Sigortacılık sektöründeki başarılı çalışmalarımızı Magdeburger Sigorta'da da göstermeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz satın almayla fiyat rekabetinin yanı sıra sunduğumuz hizmet ve teminat içerikleriyle birlikte hızlı, girişimci ve yenilikçi yapımızla daha geniş kitlelerin sigorta sistemine dahil olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü ve deneyimimizi, yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aylin Somersan Coqui, bu satışın Allianz Sigorta'nın stratejik hedeflerinin bir parçası olduğuna vurgu yaparak, “Magdeburger Sigorta'nın yeni hissedarlarının şirketin hizmet ağını genişleterek daha geniş kitlelere sigorta hizmeti vermesini ve sektörün gelişimine katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.