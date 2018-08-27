Borsa İstanbul’da swap pazarının kurulması için çalışmalara başlandı

Borsa İstanbul'da swap pazarının kurulması amacıyla çalışmalara başlanırken, pazar ilk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilecek.

Borsa İstanbul’dan yapılan yazılı açıklamada, “…Global finansal piyasalardaki en aktif pazarlardan biri olan swap pazarının, başta bankalarımız olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde borsamızda kurulması çalışmalarına başlanmıştır” denildi.

Buna göre, Takasbank, Merkezi Karşı Taraf olarak bu pazardaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek; risk ve teminat yönetimi hizmeti verecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Swap pazarının borsamızda faaliyete geçmesi ile birlikte çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, ülkemizde organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır.”

İlk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan swap pazarı ile birlikte, Borsa İstanbul’un yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edeceği belirtilen açıklamada, “Mevcut türev pazarlarımızın derinliğini ve ülke ekonomisine katma değerini artıracak çalışmalara hız verilecektir” denildi.

Açıklamada, pazar işleyişinde piyasa yapıcılığı ve likidite sağlayıcılığı gibi temel hususların tüm paydaşlar ile istişare edilerek kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

REUTERS