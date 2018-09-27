Borsa İstanbul’un başkanı değişti

Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Borsa İstanbul’un internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Arıcan, 1 Nisan 2016 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştı.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ geçen ağustos ayında, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başladı. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını aldı.

1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yaptı. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürüyor. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 Eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmekte.

Prof. Dr. Arıcan'ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmakta. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Evli ve iki çocuk annesi.