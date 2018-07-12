Borsada son durum

BIST 100 endeksi dün, rekor işlem hacmiyle yüzde 5,18 değer kaybederek, günü 20 Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 91.289,47 puandan tamamlamıştı. Endeks bu sabah güne yüzde 0.48 yükselişle başladı. Ancak daha sonra satışların artması ile kayıplar yüzde 0.84 seviyesini buldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, 439,96 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 91.729,43 puana yükseldi. Ancak daha sonra kazanımlarını geri veren BIST 100 endeksi yüzde 0.84 düşüşle 90 bin 534 seviyesine indi.

BIST-100 endeksi dün yüzde 5’in üzerinde sert düşüş kaydetmiş; tahvil faizlerinin banka hisseleri üzerinde yarattığı ekstra baskıyla bankacılık endeksindeki kayıplar ise yüzde 9’a yaklaşmıştı.

Yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerin ticaret savaşı kaynaklı küresel satış baskısıyla bir araya gelmesiyle TL varlıklarda gün boyu hakim olan negatif seyir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizlere ilişkin açıklaması sonrası daha da sertleşmişti.

Meksa Yatırım Stratejisti Zeynel Abidin Balcı yayınladığı notta, “Piyasalarda yeni kabinenin açıklanması sonrası başlayan olumsuz görünüm sürüyor. Bir süredir toparlanma çabası gösteren dış piyasalardaki havanın ABD’nin Çin’e karşı 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi hamlesiyle bozulması iç piyasalarda ayrıca etki etti. Piyasalarda gergin görünüm devam ediyor” dedi ve ekledi:

“Endekste düşüş devam ediyor. İlk destekler 91,000-90,000 seviyesinde. Bu seviye günlük ve kısa dönemli işlemler için önemli. Bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 89,000-88,000 seviyelerinde bulunuyor… Endekste destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.”

VİOP’ta bu sabah BIST-30 endeksinin Ağustos sonu vadeli kontratları ilk işlemlerde yüzde 0.37 artışla hareket ediyor.

Endeksteki yabancı payının yüzde 62.35 ile Kasım 2016'dan beri en düşük seviyede bulunduğuna işaret edilen Halk Yatırım’ın notunda da, “Global hisse piyasalarında ticaret savaşı endişelerinin baskısı hafiflerken, TL varlıklardaki negatif ayrışma, uygulanacak ekonomik politikalara ilişkin belirsizlikler nedeniyle derinleşiyor… BIST 100 Endeksi’nin bugün global piyasalardaki iyimserlik eşliğinde tepki yükselişi başlayabilecek olmasına karşılık, yükselen hacim ile yaşanan fon çıkışı ve döviz kurlarının yüksek seviyeleri nedeniyle piyasalardaki baskının devam edeceğini düşünüyoruz” denildi.

Asya borsaları ve emtialar dün ABD-Çin ticaret savaşının tırmanacağı endişelerinin yatırımcıların iştahını sarsması nedeniyle sert düşüş kaydettikten sonra bugün hafif toparlandı.

Diğer yandan Moody’s bu sabah yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı değişikliklerin Merkez Bankası’nın bağımsızlığı önünde daha fazla zorluklara neden olacak gibi göründüğünü söyledi. Açıklamada, “Merkez Bankası ve diğer kamu kurumlarının bağımsızlığının zarar görmesine yönelik algı yatırımcıların endişelerini artırabilir” denildi.

REUTERS