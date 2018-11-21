Brezilya cevizinin fiyatı iki katına çıktı

Başta kalp sağlığı olmak üzere pek çok faydası bulunan Brezilya Cevizi'nin kilogramı 300 TL'ye çıktı. İçinde bulundurduğu zengin selenyum ile dikkat çeken Brezilya cevizinin fiyat artışında en çok dolar kurunda yaşanan yükseliş etkili oldu.

Türkiye’de bulunan bazı kuru yemişler tamamıyla yurt dışından geliyor. Hal böyle olunca da döviz kurlarında yaşanan artış fiyatlara doğrudan yansıyor. Bu durum son dönemde Güney Amerika’dan gelen Brezilya cevizinin fiyatlarına da yansıdı. Son dönemde bir çok doktor Brezilya cevizini takviye gıda olarak hastalara tavsiye ediyor.

DOLARIN YÜKSELMESİ ETKİLİ OLDU

Konu hakkında sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Wefood kurucusu Onur Kuş, yaşanan fiyat artışının üç temel nedeni olduğunu söyledi. Bu nedenler arasında ilk sırada dolarda yaşanan artışın etkili olduğunu belirten Onur Kuş, sadece Brezilya cevizinde değil ithal edilen tüm ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığının altını çizdi. Onur Kuş, yeni gelen ürünlerin fiyatlarında dolarda yaşanan artış oranı kadar artış olduğunu söyledi.

GÜMRÜK VERGİLERİNDE YAŞANAN ARTIŞ

Fiyatların yükselmesinde ikinci önemli nedenin gümrük vergilerindeki artış olduğunu belirten Onur Kuş, “ABD’den gelen ürünlerde vergi artışı yaşandı. Bu ürünler arasında Brezilya cevizi de vardı. Bu da fiyatın artmasında etkili oldu” dedi.

ORİJİN ÜLKELERDE YAŞANAN ARTIŞLAR

Onur Kuş fiyatların yükselmesinin üçüncü nedeni olarak ise orijin ülkelerde yaşanan fiyat artışları olduğunu söyledi. Bu ürünün Bolivya ve Peru gibi ülkelerden ithal edildiğini belirten Onur Kuş, “En önemli nedenlerden biri orijin ülkelerde yaşanan artışlar. Bu durum fiyatları doğrudan etkiliyor. Ürünün hasat döneminde fiyatlar düşüyor. Bir süre sonra biz de Brezilya cevizinde fiyatların düşmesini bekliyoruz. Bu ürüne ulaşım biraz zor. Yurt dışından gelen her üründe yüzde 30 oranında fiyat artışı yaşandı” açıklamasında bulundu.

DOLAR KURU DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Antik Kuru Yemiş yetkilisi Hüseyin Aydın da konu hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada bu ürünün tamamının yurt dışından geldiğini söyleyerek, yaşanan fiyat artışının dolardan kaynaklı olduğunu belirtti. Bu ürünün büyük oranda Brezilya’dan geldiğini söyleyen Aydın, dolarda yaşanan artışın fiyatlara doğrudan etki, ettiğini belirtti.

FAZLA TÜKETMEK ZARARLI

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin yeni yeni market raflarında karşılaştığı Brezilya cevizi, selenyum içeriğiyle bağışıklık sistemini korumada yardımcı oluyor. Ancak bu besini dikkatli tüketmek gerekiyor çünkü fazla miktarda tüketim sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, Brezilya cevizi tüketimi hakkında bilgi verdi.

GÜNDE 5-6 ADET

Brezilya cevizinin 100 gramında 655 kalori olduğunu söyleyen Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, “Doymuş ve sağlıklı doymamış yağlar açısından zengin olan Brezilya cevizinin birkaç tanesi gündelik selenyum ihtiyacını karşılar. Potasyum, karbonhidrat, magnezyum da içeren Brezilya cevizinin dozunda tüketilmesi gerekir.

Brezilya cevizinin içeriğindeki selenyum, çok önemli bir mineraldir ve güçlü antioksidan özelliği vardır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi için günde 5-6 adet Brezilya cevizi yeterli miktarda selenyumu sağlar. Yapılan çalışmalarda diyabet hastalarında selenyum eksikliği görülme olasılığının normal popülasyona göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Uygun dozlarda kullanıldığında diyabet hastalarının klinik tablolarında düzelme görülürken, günlük alınması gereken selenyum miktarının üzerine çıkıldığında diyabet hastalığına yol açabileceğine dair araştırma sonuçları da vardır. Yani tüketimde günde 5-6 tanenin üzerine çıkılması vücuda zarar verebilir. Çok fazla selenyum depolanması vücuda zarar verebileceği için yüksek miktarlarda tüketimi tavsiye edilmez.” dedi.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Brezilya cevizinin kalp sağlığı açısından da çok faydalı olduğunu söyleyen Diyetisyen Altuntaş, “Brezilya cevizinin kalbe faydaları, içeriğindeki doymamış yağ asitlerinden gelir. Brezilya cevizi bu özelliği ile kan akışını dengeler ve kalp damarlarının tıkanmasının önüne geçer. Düzenli olarak tüketildiğinde ise kalp krizi gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Tuzlu ve yağlı bir besin olduğundan fazla miktarda tüketim kilo artışına neden olabilir. Bunun yanında hassas bünyeye sahip olanlar, alerjiye meyilli olanlarda bazı alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Günlük miktarı aşmak mide rahatsızlıklarına sebep olabilirken, sağlığı olumsuz etkileyebilir.” açıklamasında bulundu.

300 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Sağlık açısından bir çok faydası bulunan ve süper gıda olarak adlandırılan Brezilya cevizi pahalı bir ürün. Brezilya cevizinin kilogramı 160 TL’den başlayıp 300’ye kadar çıkabiliyor.