BRUA Projesi’nin gaz borularını da Tosçelik sağlayacak

Doğu Avrupa’nın önemli enerji projelerinden biri olan BRUA Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin borularını Tosçelik üretecek. 127 milyon Euro’luk ihaleyi kazanan Tosçelik Spiral Boru, 478 km uzunluğunda doğal gaz borusu ve bağlantı ekipmanlarını temin edecek.

Tosçelik Spiral Boru, Romanya Doğal Gaz İdaresi TRANSGAZ tarafından açılan boru ihalesini kazandı. Tedarik sözleşmesi 23 Nisan 2018 tarihinde imzalanan 127 milyon Euro'luk ihale kapsamında Tosçelik Spiral Boru, 478 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boruları ve bağlantı ekipmanlarını temin edecek.

Avrupa'nın önemli enerji projelerinden biri olan BRUA kapsamında 32” çapında ve 478 km uzunluğunda doğal gaz boruları ve bağlantı ekipmanları, hat boyunca 14 stok sahasına teslim edilecek; boru hattının 4,4 bcm'lik taşıma kapasitesi olacak.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'yı birbirine bağlayacak olan ve bu ülkelerin baş harflerinden oluşan BRUA Doğal Gaz Boru Hattı, Bulgaristan ile Romanya'dan 2019 yılına kadar Avusturya'ya 1,75 milyar metreküp, 2022 yılında ikinci etap tamamlandığında ise toplam 4,4 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finansmanı sağlanan BRUA projesinin Romanya bölümü, 18 ayda tamamlanacak.