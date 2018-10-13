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Brunson krizinin ardından dolar/TL 5.90’ın altında! Dolarda son durum…

Papaz Andrew Brunson'ın tahliyesinden sonra dolar/TL'de ciddi dalgalanmalar yaşandı. Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapanmasının ardından 5.90'ın altına indi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:09 13 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Brunson krizinin ardından dolar/TL 5.90’ın altında! Dolarda son durum…
Papaz Andrew Brunson'ın tahliyesinden sonra dolar/TL'de ciddi dalgalanmalar yaşandı. Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapanmasının ardından 5.90'ın altına indi.

Rahip Brunson dün akşam serbest bırakıldıktan sonra dolar/TL'de dalgalanmalar yaşandı.

Hafta başında 6.20 olan dolar/TL dün Brunson'ın davası sürerken 5.84'e kadar inmişti.

Ardından tahliye haberinin gelmesiyle dolar/TL 5.93-5.95 bandında işlem görmeye devam etti.

Böylece Brunson etkisi hafta başından bu yana Türk Lirası'nda 25 kuruşluk bir düşüş olarak yorumlandı.

Ardından Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda işlem gören dolar/TL 5.90'ın da altına indi.

Dolar/TL haftayı bankalar arası piyasada 5.8717/5.8725 seviyesinden kapattı.

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Son güncelleme: android-time 10:5813.10.2018
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