Bu haberi okumadan altın almayın! 2 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları düğün mevsiminin yaklaşması ve sık sık yükselip düşmesi nedeniyle internette en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Haberimizden altının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.