Bu haberi okumadan altın almayın! 2 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar araştırmalarını sürdürüyor. Altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 170 lira oldu.İşte 2 Nisan altın fiyatları…
2 NİSAN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da 169,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 170 liradan, bin 119 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 138 liradan, 155 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 159 liradan, bin 93 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 113 liradan, 547 liradan alınan Yarım Ziynet 557 liradan ve 274 liradan alınan Çeyrek Ziynet 279 liradan satıldı.(İHA)