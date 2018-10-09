Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları arttı mı? İşte 9 Ekim güncel altın fiyatları…

Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Yatırımcıların veya hediye almak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatları haberimizde. İşte 9 Ekim güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

Bugün altının gramı serbest piyasada 234 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları düne göre hafif bir düşüş gösterdi. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? 9 Ekim’de altın fiyatları ne kadar? GRAM ALTIN NE KADAR? 8 EKİM 2018 Gram altın, altının gramı alış 234,11 lira üzerinden işlem görürken, satış 234,03 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta gram altın, 1 Ekim'de altının gramı 232.08 liradan satıldı. ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 8 EKİM 2018 Çeyrek altın, alış 373,86 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 382,94 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta çeyrek altın, 1 Ekim'de 383.51 liradan satıldı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 234,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234,60 liradan, bin 538 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 559 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 503 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 523 liradan, 751 liradan alınan Yarım Ziynet 761 liradan ve 373 liradan alınan Çeyrek Ziynet 382 liradan satıldı.

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