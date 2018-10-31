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Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? (31 Ekim güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Uzmanlar düşüşlerin kalıcı olmayacağını bu nedenle altın almak için uygun bir zaman olduğunu ifade ediyor. Dolarda yaşanan düşüş ons altında da düşüşe neden oluyor. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 31 Ekim güncel altın fiyatları...

android-time 18:53 31 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? (31 Ekim güncel altın fiyatları)
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Uzmanlar düşüşlerin kalıcı olmayacağını bu nedenle altın almak için uygun bir zaman olduğunu ifade ediyor. Dolarda yaşanan düşüş ons altında da düşüşe neden oluyor. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 31 Ekim güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 215,1 lira seviyelerinde dengelendi. Akşam saatlerinde ise yükselişe geçti. Vatandaşlar güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da akşam saatlerinde gram altın 219,1704 liradan, çeyrek altın ise 358,4100 liradan satılıyor. İşte 31 Ekim güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış 219,0195 TL Satış 219,1704 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 349,9400 TL Satış 358,4100 TL

YARIM ALTIN

Alış 697,6800 TL Satış 716,8300 TL

TAM ALTIN

Alış 1.399,7400 TL Satış 1.429,2700 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.428,0000 TL Satış 1.450,0000 TL

ONS

Alış 1.215,61 TL Satış 1.216,06 TL

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