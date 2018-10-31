Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? (31 Ekim güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Uzmanlar düşüşlerin kalıcı olmayacağını bu nedenle altın almak için uygun bir zaman olduğunu ifade ediyor. Dolarda yaşanan düşüş ons altında da düşüşe neden oluyor. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 31 Ekim güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 215,1 lira seviyelerinde dengelendi. Akşam saatlerinde ise yükselişe geçti. Vatandaşlar güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da akşam saatlerinde gram altın 219,1704 liradan, çeyrek altın ise 358,4100 liradan satılıyor. İşte 31 Ekim güncel altın fiyatları… GRAM ALTIN Alış 219,0195 TL Satış 219,1704 TL ÇEYREK ALTIN Alış 349,9400 TL Satış 358,4100 TL YARIM ALTIN Alış 697,6800 TL Satış 716,8300 TL TAM ALTIN Alış 1.399,7400 TL Satış 1.429,2700 TL CUMHURİYET ALTINI Alış 1.428,0000 TL Satış 1.450,0000 TL ONS Alış 1.215,61 TL Satış 1.216,06 TL

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