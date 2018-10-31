Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? (31 Ekim güncel altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 215,1 lira seviyelerinde dengelendi. Akşam saatlerinde ise yükselişe geçti. Vatandaşlar güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da akşam saatlerinde gram altın 219,1704 liradan, çeyrek altın ise 358,4100 liradan satılıyor. İşte 31 Ekim güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN
Alış 219,0195 TL Satış 219,1704 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 349,9400 TL Satış 358,4100 TL
YARIM ALTIN
Alış 697,6800 TL Satış 716,8300 TL
TAM ALTIN
Alış 1.399,7400 TL Satış 1.429,2700 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.428,0000 TL Satış 1.450,0000 TL
ONS
Alış 1.215,61 TL Satış 1.216,06 TL
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