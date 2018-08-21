Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? | 21 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar internet üzerinden "Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Altın fiyatlarının yükseliş göstermesi her ne kadar yatırımcıların yüzünü güldürse de vatandaşların alım gücünü düşürüyor. Öte yandan yıllık kirasını altın ile ödeyen kuyumcular da zor durumda. İşte 21 Ağustos güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki yükseliş kuyumcuları da vatandaşları da zora soktu. Adana’da 1977’den bu yana kuyumculuk yapan Sami Batman (54), altın karşılığı kiraladıkları dükkanların fiyatlarının sürekli artış gösterdiğini belirtti. Dükkan sahipleriyle kirayı düşürmeleri için görüşmeler yaptıklarını anlatan Batman, “Eskiden kira karşılığı bir kilo altın veriyorduk. Şimdi 800 grama kadar düşürdük. Altındaki fiyat artışıyla birlikte biraz daha aşağı düşüreceğiz. Ortalama 120 bin liraya getirmeye çalışacağız. Çünkü başka çaremiz kalmıyor. Bu fiyatlar ile dükkanı devam ettirmemiz biraz zor” dedi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış 365,9200 TL Satış 375,6600 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 729,5500 TL Satış 751,3300 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış 1.463,6700 TL Satış 1.498,0500 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış 1.520,0000 TL Satış 1.540,0000 TL

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 231,6720 TL Satış 232,1665 TL