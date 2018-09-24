Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (24.09.2018)

Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.202,46 dolardan işlem görüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika… Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 238,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239 liradan, bin 574 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 595 liradan, 218 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222 liradan, bin 538 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 558 liradan, 769 liradan alınan Yarım Ziynet 779 liradan ve 385 liradan alınan Çeyrek Ziynet 390 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,17 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 240 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2244 lira, satışta 6,2493 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2627 lira, satışta 6,2878 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,13’ten, bileşik getirisi de yüzde 25,59’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3135, dolar/yen paritesi de 112,54 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,75 dolardan işlem görüyor.