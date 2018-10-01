Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları Eylül ayında geriledi. FED'in Eylül ayında faiz artışına gitmesi, Çin'in dünyanın en çok altın tüketen ülkesi olması ve ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler altın fiyatlarında etkili oluyor. Altın yatırımcısı güncel altın fiyatlarındaki son durumu araştırmaya devam ediyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 1 Ekim güncel altın fiyatları...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 227,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,30 liradan, bin 496 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 517 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan, bin 462 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 482 liradan, 731 liradan alınan Yarım Ziynet 741 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satıldı. İHA İLGİLİ HABER Bugün ekonomide ne oldu? (01.10.2018)

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