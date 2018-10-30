Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (30 Ekim Salı)

Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını anbean takip etmeye devam ediyor. Uzmanlar altına yatırım yapmak için uygun bir zaman olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun dün 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5066’ya kadar gerilemesinin altının gram fiyatında gerilemeye neden olduğunu belirterek, teknik açıdan 217 liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 345,2100 Satış 353,5800
YARIM ALTIN
Alış 688,2600 Satış 707,1600
TAM ALTIN
Alış 1.380,8300 Satış 1.410,0000
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.429,0000 Satış 1.451,0000
GRAM ALTIN
Alış 216,2044 Satış 216,3735
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