Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (30 Ekim Salı)

Altının gram fiyatı güne düşüşler başladı ancak gün içinde dengelenerek 218,7 seviyelerine ulaştı, akşam saatlerinde ise yeniden aşağı yönlü bir seyir izleyerek 216,2044 lira oldu. Dolar kurunda yaşanan düşüş altının gram fiyatının gerilemesine neden oldu. İşte 30 Ekim İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları...

Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını anbean takip etmeye devam ediyor. Uzmanlar altına yatırım yapmak için uygun bir zaman olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun dün 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5066’ya kadar gerilemesinin altının gram fiyatında gerilemeye neden olduğunu belirterek, teknik açıdan 217 liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi. ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 345,2100 Satış 353,5800 YARIM ALTIN Alış 688,2600 Satış 707,1600 TAM ALTIN Alış 1.380,8300 Satış 1.410,0000 CUMHURİYET ALTINI Alış 1.429,0000 Satış 1.451,0000 GRAM ALTIN Alış 216,2044 Satış 216,3735

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