Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım Cuma güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı haftanın son gününe düşüşle başladı. Gün ortasında ise yükselişe geçerek 218 lira oldu. Piyasalar kapanırken yeniden düşüşe geçti ve 215 lira oldu. Vatandaşlar altın almak için en uygun zamanı yakalamak istiyor ve internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

android-time 18:38 2 Kasım 2018
Haberler Ekonomi
Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım Cuma güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı haftanın son gününe düşüşle başladı. Gün ortasında ise yükselişe geçerek 218 lira oldu. Piyasalar kapanırken yeniden düşüşe geçti ve 215 lira oldu. Vatandaşlar altın almak için en uygun zamanı yakalamak istiyor ve internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? AA Finans Analisti İslam Memiş Memiş, yurt içinde dün gram altının 220 lira liranın üzerini gördüğünü ancak bu seviyelerde kalıcı olamadığını belirterek, “Altının ons fiyatından aldığı destekle yükselen gram altın, yurt içinde dolar kurunun değer kaybetmesiyle tekrar geriledi. Altının gram fiyatında 217 lirayı destek, 227 lirayı ise direnç seviyesi olarak takip edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. İşte 2 Kasım Cuma güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 215,4824 TL Satış 215,6008 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 344,7900 TL  Satış 352,8300 TL

YARIM ALTIN

Alış 687,4200 TL  Satış 705,6700 TL

TAM ALTIN

Alış 1.379,1600 TL  Satış 1.407,0200 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.436,0000 TL  Satış 1.458,0000 TL

ALTININ ONSU

Alış 1.233,97 TL  Satış 1.234,12 TL

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar