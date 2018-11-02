Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım Cuma güncel altın fiyatları…

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? AA Finans Analisti İslam Memiş Memiş, yurt içinde dün gram altının 220 lira liranın üzerini gördüğünü ancak bu seviyelerde kalıcı olamadığını belirterek, “Altının ons fiyatından aldığı destekle yükselen gram altın, yurt içinde dolar kurunun değer kaybetmesiyle tekrar geriledi. Altının gram fiyatında 217 lirayı destek, 227 lirayı ise direnç seviyesi olarak takip edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. İşte 2 Kasım Cuma güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 215,4824 TL Satış 215,6008 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 344,7900 TL Satış 352,8300 TL
YARIM ALTIN
Alış 687,4200 TL Satış 705,6700 TL
TAM ALTIN
Alış 1.379,1600 TL Satış 1.407,0200 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.436,0000 TL Satış 1.458,0000 TL
ALTININ ONSU
Alış 1.233,97 TL Satış 1.234,12 TL
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