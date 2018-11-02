Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım Cuma güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı haftanın son gününe düşüşle başladı. Gün ortasında ise yükselişe geçerek 218 lira oldu. Piyasalar kapanırken yeniden düşüşe geçti ve 215 lira oldu. Vatandaşlar altın almak için en uygun zamanı yakalamak istiyor ve internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? AA Finans Analisti İslam Memiş Memiş, yurt içinde dün gram altının 220 lira liranın üzerini gördüğünü ancak bu seviyelerde kalıcı olamadığını belirterek, “Altının ons fiyatından aldığı destekle yükselen gram altın, yurt içinde dolar kurunun değer kaybetmesiyle tekrar geriledi. Altının gram fiyatında 217 lirayı destek, 227 lirayı ise direnç seviyesi olarak takip edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. İşte 2 Kasım Cuma güncel altın fiyatları… GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 215,4824 TL Satış 215,6008 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 344,7900 TL Satış 352,8300 TL YARIM ALTIN Alış 687,4200 TL Satış 705,6700 TL TAM ALTIN Alış 1.379,1600 TL Satış 1.407,0200 TL CUMHURİYET ALTINI Alış 1.436,0000 TL Satış 1.458,0000 TL ALTININ ONSU Alış 1.233,97 TL Satış 1.234,12 TL

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