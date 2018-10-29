Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları

Son günlerde altın fiyatlarının aşağı yönde bir seyir izlemesi yatırım yapmak isteyenler için doğru bir zaman olarak nitelendiriliyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altın fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek teknik açıdan altının gram fiyatında 225 liranın destek, 233 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 29 Ekim güncel altın fiyatları…
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 355,0100 Satış 363,2900
YARIM ALTIN
Alış 707,8100 Satış 726,5800
TAM ALTIN
Alış 1.420,0600 Satış 1.448,7100
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.466,0000 Satış 1.485,0000
GRAM ALTIN
Alış 219,0154 Satış 219,1883
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