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Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları

Vatandaşlar güncel altın fiyatlarında son durumu araştırmaya devam ediyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altınla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ve uzman görüşü...

android-time 18:21 29 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları
Vatandaşlar güncel altın fiyatlarında son durumu araştırmaya devam ediyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altınla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ve uzman görüşü...

Son günlerde altın fiyatlarının aşağı yönde bir seyir izlemesi yatırım yapmak isteyenler için doğru bir zaman olarak nitelendiriliyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altın fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek teknik açıdan altının gram fiyatında 225 liranın destek, 233 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 29 Ekim güncel altın fiyatları…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 355,0100 Satış 363,2900

YARIM ALTIN

Alış 707,8100 Satış 726,5800

TAM ALTIN

Alış 1.420,0600 Satış 1.448,7100

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.466,0000 Satış 1.485,0000

GRAM ALTIN

Alış 219,0154 Satış 219,1883

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