Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları

Vatandaşlar güncel altın fiyatlarında son durumu araştırmaya devam ediyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altınla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ve uzman görüşü...

Son günlerde altın fiyatlarının aşağı yönde bir seyir izlemesi yatırım yapmak isteyenler için doğru bir zaman olarak nitelendiriliyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altın fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek teknik açıdan altının gram fiyatında 225 liranın destek, 233 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 29 Ekim güncel altın fiyatları… ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 355,0100 Satış 363,2900 YARIM ALTIN Alış 707,8100 Satış 726,5800 TAM ALTIN Alış 1.420,0600 Satış 1.448,7100 CUMHURİYET ALTINI Alış 1.466,0000 Satış 1.485,0000 GRAM ALTIN Alış 219,0154 Satış 219,1883

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