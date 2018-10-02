Bugün ekonomide ne oldu? (02.10.2018)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre bankalar 4 milyar 492 milyon liralık net karla en yüksek ağustos ayı rakamını elde etti. Geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 232 milyon lira net kar elde eden sektör, karını yüzde 6,1 artırdı.
Ekonomik açıdan darboğaza giren vatandaşlar da artık teker teker şahıs konkordatosu ilan etmeye başladı. İlk kararlar Mersin Adliyesi ve Kuşadası’ndan geldi. Mersin’de Z.Ş. isimli şahıs, Kuşadası’nda ise M.Ş. konkordato ilan etti. Vatandaş konkordato ilan edince mahkeme bir serbest mali müşaviri, komiser olarak atıyor.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, vergi ve cezalar için getirilen yeniden yapılandırma kapsamında 1 Ekim'de sona eren ilk taksit ödeme süresi, 15 Ekim'e uzatıldı.
Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi 625 baz puan artırmasının ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bireylerin döviz talebinin azalmasının desteğiyle gerileyen dolar/TL’de 6 seviyesinin altında güne başladı. Daha sonra gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumsuz bir hava gözlenirken, dolar/TL tekrar 6 seviyesini aştı. Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon verisine odaklandı. Reuters’ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, son enerji zamları ve TL’deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış bekleniyor.
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