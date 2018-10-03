Bugün ekonomide ne oldu? (03.10.2018)

Eylül ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 oldu. Aylık enflasyon yüzde 6.30 olarak gerçekleşti. Enflasyon son 15 yılın rekorunu kırdı. Yeni Ekonomi Programı’nda yıllık enflasyon yıl sonunda yüzde 20.8 olarak öngörülüyordu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Albayrak açıklamasında “Enflasyon rakamlarında beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.
Ankara’dan sonra İstanbul da 1.50 TL’ye çıkan ekmeğin fiyatı geri alındı. İstanbul Valisi Vasip Şahin; “250 gram ekmek 1.25 TL. 200 gram ekmek 1 TL olarak satılacak. Fiyatta değişiklik yok” dedi. Ticaret Odası’na bağlı fırınlar da ekmeği 1.50 TL’ye satamayacak.
Konkordato, ilan eden firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Samsunlu iki ilaç firması ve Mersinli mobilya parçaları üreten bir şirket konkordato ilan etti. Şirketler, borçlarını zamanında ödeyemediği durumlarda borçlara süre istemek için konkordatoyu kullanıyor.
Enflasyonun Eylül’de beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından dolar/TL ilk tepki olarak sert yükseldikten sonra dalgalanırken, gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi de yükseldi.
Analistler TCMB’nin Eylül PPK toplantısında 625 baz puanlık yüklü faiz artırımı sonrası yükselen reel faizin, enflasyon verisinin ardından tekrar düşmesiyle birlikte TL’nin değer kaybettiğini ve gözlerin tekrar TCMB’ye çevrileceğini belirtiyor.
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