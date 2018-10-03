Bugün ekonomide ne oldu? (03.10.2018)

TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 6.30 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon verileri hakkında "Beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı. Dolar/TL enflasyonun açıklanmasının ardından yükselişe geçti. Analistler gözlerin tekrar TCMB'ye çevrileceğini belirtiyor.

1) ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Eylül ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 oldu. Aylık enflasyon yüzde 6.30 olarak gerçekleşti. Enflasyon son 15 yılın rekorunu kırdı. Yeni Ekonomi Programı’nda yıllık enflasyon yıl sonunda yüzde 20.8 olarak öngörülüyordu.

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2) BAKAN ALBAYRAK’TAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Albayrak açıklamasında “Enflasyon rakamlarında beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

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3) İSTANBUL’DA EKMEK ZAMMI GERİ ALINDI

Ankara’dan sonra İstanbul da 1.50 TL’ye çıkan ekmeğin fiyatı geri alındı. İstanbul Valisi Vasip Şahin; “250 gram ekmek 1.25 TL. 200 gram ekmek 1 TL olarak satılacak. Fiyatta değişiklik yok” dedi. Ticaret Odası’na bağlı fırınlar da ekmeği 1.50 TL’ye satamayacak.

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4) SAMSUN’DA 2, MERSİN’DE 1 ŞİRKET KONKORDATO İSTEDİ

Konkordato, ilan eden firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Samsunlu iki ilaç firması ve Mersinli mobilya parçaları üreten bir şirket konkordato ilan etti. Şirketler, borçlarını zamanında ödeyemediği durumlarda borçlara süre istemek için konkordatoyu kullanıyor.

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5) DOLAR ENFLASYON VERİSİ İLE YÜKSELDİ

Enflasyonun Eylül’de beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından dolar/TL ilk tepki olarak sert yükseldikten sonra dalgalanırken, gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi de yükseldi.

Analistler TCMB’nin Eylül PPK toplantısında 625 baz puanlık yüklü faiz artırımı sonrası yükselen reel faizin, enflasyon verisinin ardından tekrar düşmesiyle birlikte TL’nin değer kaybettiğini ve gözlerin tekrar TCMB’ye çevrileceğini belirtiyor.