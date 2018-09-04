Bugün ekonomide ne oldu? (04.09.2018)

Türkiye ekonomisi son dönemde zor bir süreçten geçiyor. Ekonomi alanında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Sozcu.com.tr gün içinde yaşanan gelişmeleri gün sonunda sizler için derliyor. Gün içinde yaşanan finansal gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. İşte 4 Eylül 2018 Salı günü ekonomide yaşananlar...

Bugün ekonomide dört önemli gelişme yaşandı. İhracatçıya parasını Türkiye’ye getirme zorunluluğu getirilirken, Merkez Bankası da enflasyon raporunu açıkladı. Türkiye ile Katar, Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını paraflanırken, İdlib’e düzenlenen hava saldırısı sonrası dolar/TL yönünü yukarıya çevirdi.

1) İHRACATÇIYA PARASINI TÜRKİYE’YE GETİRME ZORUNLULUĞU

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre sınırı da dahil esasları düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ yayımlandı. Tebliğ bugün yürürlüğe girecek ve altı ay süresince geçerli olacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesi sonrası doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek.

Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılması zorunlu olacak.

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller; akreditifli, kabul kredili akreditifli, kabul kredili mal mukabili, vesaik mukabili, mal mukabili ödeme ve peşin ödeme şekillerinden biriyle yurda getirilebilecek.

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak.

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2) TCMB ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLADI

Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enerji fiyatlarındaki güçlü artışın eylül ayında da devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Enflasyonda ana eğilimin yükselişte olduğu belirtildi.

Merkez Bankası'nın raporunda şu ifadeler yer aldı:

Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 2,30 oranında artmış ve yıllık enflasyon 2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 olmuştur. Gıda enflasyonu işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükselmiştir.

Enflasyondaki artışın ana sürükleyicileri temel mal ve enerji fiyatları olmuştur. İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlenmiştir.

Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesi beklenmektedir.

Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir.

Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir.

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3) TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA İMZALAR ATILDI

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile onun davetlisi olarak Türkiye’yi gelen Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara’da paraflandı.

Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı serbestleşmeyi amaçlayan anlaşmayla Türkiye’nin cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesinin hedeflendiğini belirtmişti.

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4) İDLİB’E HAVA SALDIRISI DOLARI YÜKSELTTİ

Rusya bugün 22 gün aranın ardından İdlib’e hava saldırısı düzenledi. TCMB’nin 13 Eylül’deki toplantısında ne kadarlık faiz artışı yapacağına yönelik belirsizliğin baskısı altındaki dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumsuz hava ve İdlib’e hava saldırılarının başlamasının ardından 6.73’e kadar yükseldi ancak sonrasında yönünü tekrar aşağı çevirdi.

Borsa İstanbul’da da bu gelişmeler sonrasında satışlar arttı. BİST100 endeksi bir ara yüzde 1’in üzerinde eksiye geçti. Endeks daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı.