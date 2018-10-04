Bugün ekonomide ne oldu? (04.10.2018)

Merkez Bankası enflasyon rakamlarında temel mal, gıda ve enerji gruplarının belirleyici rol oynadığı açıkladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ilk UKOME toplantısında taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacağını söyledi.

1) TCMB ENFLASYONUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Eylül ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Merkez Bankası enflasyon rakamlarında temel mal, gıda ve enerji gruplarının belirleyici rol oynadığı vurguladı. Ayrıca kur geçişkenliğinin görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışlara neden olduğunu da belirtti.

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2) İSTANBUL’DA TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM GELEBİLİR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksici esnafımız 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı. Zam talebini yazılı olarak 4 ay önce belediyemize vermiştik. Bugün de ilk gündem maddesi olarak istedik; fakat komisyon başkanımız 1 ay içerisinde tekrar bir UKOME toplantısı yapılması gerektiğini ifade etti. İlk UKOME toplantısında da taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacak” ifadelerini kullandı.

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3) 4 FİRMA KONKORDATO İSTEDİ

İstanbullu ayakkabı malzemeleri üreten kimya firması Haff Kimya, Ankara'da bilinen Aldan Hastanesi, Gebzeli Teksan Makina ve yine sondaj makinası üretimi yapan Ankaralı Delta Makina konkordato ilan etti.