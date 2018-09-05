Bugün ekonomide ne oldu? (05.09.2018)

Türkiye ekonomisi son dönemde zor bir süreçten geçiyor. Ekonomi alanında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Sozcu.com.tr gün içinde yaşanan gelişmeleri gün sonunda sizler için derliyor. Gün içinde yaşanan finansal gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. İşte 5 Eylül 2018 Çarşamba günü ekonomide yaşananlar...

Ekonomide bugün diğer günlere göre daha sakin geçti. Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanırken dolar da 6.60’ın üzerinde seyretti. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkeyi kapsayan raporunda, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 80'den fazla gerilediğini bildirdi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ NET KÂRINI AÇIKLADI

Bankacılık sektörünün Ocak-Temmuz döneminde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.5 artışla 33.6 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Temmuz dönemi verilerine göre sektörün aktif büyüklüğü de Temmuz sonunda yıllık bazda yüzde 27.7 artışla 3.83 trilyon liraya ulaştı.

Sektörün kredileri ise aynı dönemde yüzde 24.5 artışla 2.42 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün Temmuz’da sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16, çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 13 oldu.

Sektörün Haziran’da yüzde 3.03 olan takipteki kredi rasyosu ise Temmuz ayında yüzde 3.05 olarak gerçekleşti.

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2) MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

13 Eylül'de Merkez Bankası olağan Para Politikası Kurulu'nu toplayacak. Bankanın ne kadarlık bir faiz artırımında bulunacağı konusunda görüş tahmin etmek zor. Abu Dhabi Commercial Bank Baş Ekonomisti Monica Malik dün katıldığı Bloomberg yayınında tahminlerin 300 baz puan ile 700 baz puan arasında gidip geldiğini söylüyor.

‘BANKANIN MERMİSİ BİTTİ'

Paris Merkezli Credit Agricole analisti Guillaume Tresca Merkez Bankası'nın ‘mermilerinin bittiğini' piyasanın artık yüksek bir faiz artırımı beklediğini anlatıyor. Tresca, “Piyasa beklentisi şu anda yüksek bir faiz artışı yönünde. Bizim görüşümüze göre piyasayı hayal kırıklığına uğratacaklar” diyor.

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3) YABANCI PARA GİRİŞİ AZALIYOR

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 80'den fazla gerilediğini bildirdi. IIF'nin “Sermaye Akışları Takip” raporunun Eylül 2018 sayısı yayımlandı.

Aralarında Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkeyi kapsayan raporda, yükselen piyasalara yönelik sermaye girişlerinin ağustos ayında 2,2 milyar dolara gerilediği kaydedildi. Bu rakamın, temmuz ayında gerçekleşen 13,7 milyar dolarlık sermaye akışına kıyasla yüzde 84 daha düşük olması dikkati çekti.

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4) MİKTAR AZALDI AMA…

Rheinische Post gazetesinin Alman Merkez Bankası istatistiklerine dayanarak yayımladığı habere göre 2015 yılında ülkelerine 826 milyon euro havale eden Türkler, 2017 yılında 10 milyon euroluk düşüşle Türkiye’ye 816 milyon euro gönderdi. Buna rağmen TL’nin euro karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle 2017 yılında Türkiye’ye 1 milyar 86 milyon 220 bin TL fazla para gönderilmiş oldu. Ortadaki bu rakam Türk Lirası’ndaki acı kaybı gözler önüne seriyor.

5) DOLAR BEKLEMEDE

Merkez Bankası’nın 13 Eylül’deki toplantısında faiz artışı yapacağı beklentisiyle bekleme havasına giren dolar/TL 6.60 üzerindeki hareketini sürdürürken, ne kadarlık faiz artışı yapacağına yönelik belirsizlik, gelişmekte olan piyasalardaki olumsuz hava ve İdlib’teki gelişmeler kırılganlığın sürmesine neden oluyor.