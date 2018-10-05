Bugün ekonomide ne oldu? (05.10.2018)

Bursa’da ekmeğe geçen 3 Eylül’de yapılan zam iptal edildi. Zam kararıyla 250 gramı 1,25 liradan 1,50 liraya yükseltilen ekmek, 5 Ekim Cuma gününden itibaren tekrar 1,25 liradan satılacak.
Ekonomide yaşanan son gelişmelerden bira da nasibini aldı. Yerli üretici, bünyesindeki bira çeşitlerine zam yaptı. Yeni zamlarla birlikte teneke kutu bira fiyatı 8,75’ten 9.25’e çıktı.
Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri ocak-temmuz için yüzde 4’lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alacak. Ocak İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL’ye çıkacak.
Halkbank 76.7 milyon TL’lik kredi portföyünü 4.5 milyon TL’ye sattı. Böylece kamu bankaları ilk kez sorunlu bir alacağını satmış oldu.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.