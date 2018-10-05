Bugün ekonomide ne oldu? (05.10.2018)

Bursa'da ekmeğe yapılan yüzde 20 zam geri alındı. Halkbank 76.7 milyon TL'lik kredi portföyünü 4.5 milyon TL'ye sattı. Enflasyonun bugünkü seyri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalara göre, eğer enflasyonda mucizevi bir düşüş olmazsa, ocak ayında memur ve memur emeklileri yüzde 4’lük zamma ilave olarak yüzde 12.5 civarında enflasyon farkı alacak.

1) BURSA’DA EKMEK ZAMMI İPTAL

Bursa’da ekmeğe geçen 3 Eylül’de yapılan zam iptal edildi. Zam kararıyla 250 gramı 1,25 liradan 1,50 liraya yükseltilen ekmek, 5 Ekim Cuma gününden itibaren tekrar 1,25 liradan satılacak.

İLGİLİ HABER Bir ilde daha ekmek zammı iptal edildi!

2) BİRAYA ZAM GELDİ

Ekonomide yaşanan son gelişmelerden bira da nasibini aldı. Yerli üretici, bünyesindeki bira çeşitlerine zam yaptı. Yeni zamlarla birlikte teneke kutu bira fiyatı 8,75’ten 9.25’e çıktı.

İLGİLİ HABER Yerli üreticinin teneke kutu bira fiyatı 8,75'ten 9,25'e çıktı!

3) MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR

Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri ocak-temmuz için yüzde 4’lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alacak. Ocak İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL’ye çıkacak.

İLGİLİ HABER Memur ve emeklinin maaş zammı belli oluyor! İşte muhtemel 2019 Ocak zammı | Son dakika haberleri

4) HALKBANK SORUNLU ALACAKLARINI SATTI

Halkbank 76.7 milyon TL’lik kredi portföyünü 4.5 milyon TL’ye sattı. Böylece kamu bankaları ilk kez sorunlu bir alacağını satmış oldu.