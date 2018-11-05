Bugün ekonomide ne oldu? (05.11.2018)

Enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 2.67 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 25.24 oldu. Türkiye ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutuldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's vergi indirimleri hakkında uyarıda bulundu. Gün içinde 5.45 seviyesinde yatay seyreden dolar/TL yaptırım haberlerinin ardından oluşan iyimser beklentilerle 5.37 seviyesine kadar geriledi. İşte 5 Kasım Pazartesi günü ekonomide yaşananlar...

1) ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Aylık ÜFE 0.91 artarken yıllık ÜFE yüzde 45.1’e çıktı. Ekonomistler enflasyonun yüzde 1.9 oranında artmasını bekliyordu. TÜFE bir önceki ay yüzde 6.3 seviyesinde artış göstermişti. Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında görüldü.

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2) TÜRKİYE İRAN YAPTIRIMLARINDAN MUAF

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tekrar devreye alınan İran’ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımlardan aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülkenin geçici muafiyet aldığını söyledi.

İran’ın en büyük petrol müşterilerini oluşturan sekiz ülke arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin, Hindistan, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan bulunuyor.

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3) MOODY’S’TEN İNDİRİM UYARISI

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye hakkında yaptığı açıklamada vergi indirimlerinin tüketimi geçici olarak artıracağını belirterek bu durumun kredi notu üzerinde negatif etki yarattığını söyledi.

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4) DEV ŞİRKET ÜRETİMİ DURDURDU

Alarko Holding, bağlı ortaklığı Altek Alarko’nun Kırklareli’ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik sebeplerden dolayı bir yıl elektrik üretimi yapmayacağını açıkladı.

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, bu durumun şirketin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı kaydedildi.

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5) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinde iyimser beklentilerle gün boyunca 5.45’in hemen altında kalmayı sürdürürken, Türkiye’ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla kurda düşüş hızlandı. Kur 5.37 seviyesine kadar geriledi.