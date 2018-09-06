Bugün ekonomide ne oldu? (06.09.2018)

Türkiye ekonomisi son dönemde zor bir süreçten geçiyor. Ekonomi alanında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Sozcu.com.tr gün içinde yaşanan gelişmeleri gün sonunda sizler için derliyor. Gün içinde yaşanan finansal gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. İşte 6 Eylül 2018 Perşembe günü ekonomide yaşananlar...

Merkez Bankası bugün Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Ticaret Bakanlığı un ihracatına kısıtlama getirirken, dolar/TL Merkez Bankası’nın 13 Eylül’de yapılacak PPK toplantısında faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiyle 6.60 TL’nin altında işlem görüyor.

1) VATANDAŞIN DOLAR VARLIĞI ARTTI

Merkez Bankası Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre 31 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında vatandaş 234 milyon dolar satın aldı. Vatandaşın bankadaki dolar varlığı yüzde 0.47 arttı.

20 Ağustos tarihinde yurt içindeki vatandaşların bankalarda 49 milyar 891 milyon doları bulunurken 31 Ağustos tarihinde bu rakam 50 milyar 125 milyon dolara çıktı.

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2) KDV’DE DÜZENLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların sahte belge kullanan mükelleflerin tabi olduğu “özel esaslar” uygulaması karşısındaki durumuna açıklık getirildi.

Haklarındaki olumsuz tespitler nedeniyle “özel esaslara” tabi mükellefler, son 5 yılda faaliyette bulundukları dönemler için KDV artırımında bulunarak, artırım tutarını ödemeleri halinde bu kapsamdan çıkarılacak.

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3) UN İHRACATINA KISITLAMA

Ticaret Bakanlığından, Dahilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yurt içi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığın, İhracat Rejimi Kararı’nda değişiklik yapılarak Dahilde İşleme Rejimi dışındaki un ihracatına yönelik yeni bir düzenleme yaptığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Dahilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirildiği ve sınırlama getirilen bölümün ülkenin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğu belirtildi.

Düzenlemenin, yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamayı, tüketiciyi korumayı ve spekülasyonun önüne geçmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, söz konusu düzenlemenin geçici olduğu, fiyat istikrarının sağlanmasının ardından sona erdirileceği ifade edildi.

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4) DOLAR 6.60’IN ALTINDA

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında son dönemde en kötü performansı gösteren TL dün pozitif tarafa geçerken, dolar/TL bugün 6.60’ın altında işlem gördü. Piyasalarda faiz artışı beklenen 13 Eylül’deki TCMB toplantısına odaklı seyir sürüyor.