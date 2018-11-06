Bugün ekonomide ne oldu? (06.11.2018)

Devletin kestiği cezalara ocak ayında yüzde 23.73 zam gelecek. Merkez Bankası Ekim ayı “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporunu yayımladı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan mega projelere hazineden 2017 yılı için 1 milyar 743 bin 637 TL ödendiğini açıkladı. Dolar/TL Türkiye'nin İran yaptırımlarından geçici muafiyet almasıyla düşüşünü sürdürerek 5.30 seviyesine kadar geriledi. Kur daha sonra sınırlı bir yükselişle 5.35 seviyesine çıktı. İşte 6 Kasım Salı günü ekonomide yaşananlar...

1) YENİ ZAMLAR YOLDA

Ocak ayından itibaren trafik cezaları başta olmak üzere devletin kestiği her türlü ceza, vergi ve harç yüzde 23.73 zamlanacak. Maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyon farkı ödenecek.

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2) EKİM AYI ENFLASYON RAPORU YAYIMLANDI

Merkez Bankası Ekim ayı “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporunu yayımladı. Merkez Bankası ekim ayı enflasyon raporunda gıda fiyatlarına dikkat çekti. İşlenmemiş gıda grubunda beyaz et, süt, kuruyemiş, yumurta, pirinç ve bakliyat fiyatlarındaki artışların enflasyonu artırdığına vurgu yapıldı.

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3) ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE 1.7 MİLYAR TL

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan mega projelere hazineden 2017 yılı için 1 milyar 743 bin 637 TL ödendiğini açıkladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2018 yılı 10 aylık ortalama otomobil eşdeğerinin 80 bin seviyesinde olduğunu bildirdi.

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4) İSTANBUL’DA SUYA ZAM

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası yeni fiyat tarifesini açıkladı. Belirlenen yeni tarifeye göre İstanbul’da 19 litre polikarbon damacana (dönüşümlü) 9,5 lira, 19 litre polikarbon damacana (dönüşümsüz) 11 lira olacak. İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya yaptığı açıklamada, “Yeni tarifemizde zam oranı 3 yıl önceki tarifemize göre yüzde 21-25 arasında oldu.” dedi.

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5) DOLAR NE KADAR OLDU?

Türkiye’nin İran yaptırımlarından geçici muafiyet almasıyla düşüşünü sürdürerek bu sabah güne üç ayın yeni en düşük seviyelerini test eden dolar/TL gördüğü en düşük seviyelerden sınırlı bir yükselişle 5.35 civarında seyrediyor.

TL’nin dolar karşısındaki yaklaşık son üç aylık seyri ise yüzde 35 değer kazancı ile tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kuvvetli değer kazancına işaret ediyor.