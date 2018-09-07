Bugün ekonomide ne oldu? (07.09.2018)

Türkiye bugün gözünü İdlib sorununun masaya yatırılacağı Tahran zirvesine çevirirken ekonomide de önemli gelişmeler yaşandı. Hazine bir yandan altın tahvili adımı atarken, Alman patronlar TÜSİAD'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek. İşte 7 Eylül 2018 tarihinde ekonomide öne çıkan başlıklar...

Ekonomi bugün diğer günlere göre biraz daha sakin geçti. Hazine önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri ve ihraçları gerçekleştireceğini açıkladı. Dolar/TL ise bugün 6, 4147 seviyesini gördü. Alman iş dünyası, TÜSİAD’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gidiyor. TÜSİAD Berlin Direktörü Üçok, Alman iş çevrelerinin Türkiye’deki ekonomik sıkıntılarla ilgili bilgi alacağını söyledi. Son olarak Çalışma Bakanlığı toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişiyi istihdam edeceğini duyurdu.

1) HAZİNE’DEN YENİ ÖNLEM ALTIN TAHVİLİ

Hazine önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri ve ihraçları gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Altına Dayalı Kira Sertifikası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Şubeleri aracılığıyla satışa sunulacak olup Altın Tahvili ise sadece Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile satışa sunulacak.

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2) ALMAN SANAYİ BİRLİĞİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Alman iş dünyası, TÜSİAD’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gidiyor. TÜSİAD Berlin Direktörü Üçok, Alman iş çevrelerinin Türkiye’deki ekonomik sıkıntılarla ilgili bilgi alacağını söyledi. Alman iş insanları Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşecek. Almanya geçen sene Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı birinci en fazla ithalat yaptığı ikinci ülke idi.

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3) DOLAR 6.45’İN ALTINDA

13 Eylül’deki PPK toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentiler ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel dolar/TL 6.45’in altına geriledi.

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4) 80 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

Çalışma Bakanlığı toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişiyi istihdam edecek. Üç bakanlık arasında imzalanacak “Güvenli Okul, Güvenli Gelecek” işbirliği protokolüyle okulların temizliği, bakım ve onarımı için 60 bin, ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' olarak 20 bin kişi istihdam edilecek.