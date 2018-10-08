Bugün ekonomide ne oldu? (08.10.2018)

Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile 114 firmadan fahiş fiyat artışıyla ilgili savunma istendiğini açıkladı. Açıklamada, bu düzenlemenin hedefinin “hiçbir şekilde” serbest piyasa sisteminin işleyişine müdahale etmek olmadığına da dikkat çekildi.
Türkiye Bankalar Birliği bankalara yönelik yeni bir tavsiye kararı aldı. Buna göre bankaların 30 Nisan 2019’da vadesi dolacak kredilerinin 6 aya kadar ana para ödemesiz 24 aya kadar vadelendirilebileceği ifade edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yarın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklayacaklarını duyurdu.
Türkiye, çelik ithalatındaki artıştan yurt içi üreticileri korumak amacıyla ithalata kota getirdiğini ve kotayı aşan çelik ithalatına 17 Ekim itibarıyla yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) bildirdi.
Dolar/TL güne başladığı 6.15 civarında dar bantta bir seyir izlerken bankacılar bu haftanın ana gündeminin ev hapsindeki ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Cuma günü gerçekleşmesi beklenen mahkeme kararı olacağını belirttiler.
Bankacılar Brunson kararı öncesi yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gerçekleştireceği enflasyonla mücadele programına ilişkin açıklamaların yakından izleneceğini belirttiler.
Eylül ayında gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL’deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükseldi.
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