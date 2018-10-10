Bugün ekonomide ne oldu? (10.08.2018)

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre trafik cezalarında artış bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İşte 10 Eylül 2018 Çarşamba günü ekonomide yaşananlar...

1) DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 azaldı. İthalat birim değer endeksi ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 arttı.

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2) ŞEYHMUS TATLICI’NIN KIZINA HACİZ

74 yaşında hayatını kaybeden ve ailesine 1.5 milyar dolarlık servet bırakan iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın kızı Gülşen İlter'e haciz geldi. Boğazın nezih semtlerinden Kanlıca’da bulunan yalının 1/60 hissesi için Beykoz İcra Müdürlüğü’nce yaptırılan değer tesbiti sonucu 460 metrekarelik alanda yer alan yalı ve müştemilat icradan dolayı açık artırma ile satışa çıkarıldı.

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3) TRAFİK CEZALARI ARTIYOR

Son dakika, trafik cezaları hakkında yeni düzenlemeler geliyor. Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1002 lira idari para cezası getirilecek. Hız sınırını aşanlara 3 kademede ceza uygulanacak.

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4) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 6 seviyesinin hemen üzerinde genel olarak iyimser bir seyir izlerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün açıkladığı enflasyonla mücadele programını sonrası piyasalarda bu programa ilişkin uygulamalar izlenecek.

ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Cuma günü gerçekleşecek mahkeme kararı beklenmeye devam edilirken karar piyasalarda bu haftaki en önemli yön belirleyici olarak görülüyor.