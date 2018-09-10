Bugün ekonomide ne oldu? (10.09.2018)

Türkiye'de bugün ekonominin birinci gündem maddesi büyüme rakamlardıydı. TÜİK Türkiye'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık yüzde 5.2 oranında büyüdüğünü açıkladı. Öğleden sonra Merkez Bankası beklenti anketini yayımladı. Ardından Birleşik Markalar Derneği döviz kuruna karşı AVM'leri protesto ederek mağazalarını 2 saat geç açtığını bildirdi. İşte 10 Eylül 2018'de ekonomisinde öne çıkan başlıklar...

Ekonominin gündemi bugün yine yoğun geçti. Türkiye 2018 yılının ikinci çeyreği rakamlarını açıkladı. Türkiye (Nisan-Haziran) aylarında yıllık yüzde 5.2 oranında büyüdü. Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme oranı yüzde 7.3 olmuştu. Merkez Bankası beklenti anketi yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde un ihracatına sınırlama getirilmişti. Bu nedenle Irak sınırında binlerce ton un bekletildi. Son olarakta Siemens Türkiye ile demiryollarının modernizasyonu için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. İşte madde madde bugün ekonomide yaşananlar…

1) BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye 2018 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık yüzde 5.2 büyüdü. Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme oranı yüzde 7.3 olmuştu. Çarşı pazardaki hayat pahalılığı 5.2’lik büyüme oranını gölgede bırakıyor. Gayrisafi Yurt içi Hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,2 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt içi Hasıla tahmini, 2018 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin TL oldu.

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2 ) BEKLENTİ ANKETİNDE DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti anketi sonuçlarına göre Eylül sonu dolar kuru beklentisi 5.8906 TL'den 6.4620 TL'ye geldi. Dolar/TL’nin 12 ay sonunda 7.0786 olması bekleniyor.

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3) SİEMENS’TEN ‘DEMİR AĞ’ AÇIKLAMASI

Siemens’ten yapılan açıklamada Türkiye ile demir yollarının modernizasyonu için görüşmelerin sürdüğünü fakat herhangi bir anlaşmaya varılmadığı bildirildi. Der Spiegel Türkiye’nin demiryolu projeleri için Siemens ile masada olduğunu iddia etmiş anlaşmanın tutarı 35 milyar euro (262 milyar TL) olarak belirtilmişti.

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4) BAZI MARKALAR MAĞAZALARINI 2 SAAT GEÇ AÇTI

Türk Lirasındaki değer kaybı kirasını döviz kuru üzerinden ödeyen perakendeciyi zor durumda bıraktı. Döviz kurlarına bağlı olarak artan yüksek kira maliyetlerinin varlıklarını tehdit etme noktasına gelmesinden yakınan markalar, İstanbul'daki 3 AVM'de mağazalarını iki saat geç açtı. Birleşik Markalar Derneği son dönemde içinden geçtiğimiz ekonomik durumu manifesto gibi bir açıklamayla ortaya koydu.

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5) BİNLERCE TON UN IRAK SINIRINDA BEKLETİLDİ

Geçtiğimiz günlerde un ihracatına bakanlık tarafından sınırlama getirilmişti. Dicle Un Sanayicileri Derneği (DUNSAD) Başkanı Veysi Duyan, Türkiye’nin dahili işleme rejimi dışında gerçekleşen un ihracatını kısıtlamasının ardından Türkiye Irak sınırında, Irak’a geçiş için yaklaşık 20,000-25,000 ton unun beklediğini söyledi.