Bugün ekonomide ne oldu? (11.09.2018)

Türkiye ekonomisi olağanüstü günlerden geçse de bugün ortalık biraz sakin gibiydi. AVM'lerde dövizle kiralık alanları protesto eden bazı mağazaların kepenk kapatması tartışması devam ederken Moody's Türk şirketlerinin borçlarını çevirebilecek düzeyde olduğunu ifade etti. Bu gelişmeler gün içinde meydana gelirken akşama doğru Fitch Türk bankalarının notunu düşürdüğünü açıkladı. İşte 11 Eylül 2018 Salı günü ekonomide yaşanan belli başlı gelişmeler...

1) EYLEM YAPAN MAĞAZALARA CEZA GELEBİLİR

Dün İstanbul’un ünlü AVM’leri Marmara Park, Forum İstanbul ve City’s Nişantaşı’nda bazı mağazalar döviz kuru ile ödedikleri kirayı protesto etmek için 2 saat geç açılmıştı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada bu mağazalara para cezası kesilebileceğini söyledi. Birleşik Markalar Birliği Başkanı Sinan Öncel ise, “Örneğin ben 32 bin TL kira ödüyordum, kiram 52 bin TL oldu. Ceza gelirse gelsin” diyerek eylemin arkasında durdu.

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2) MOODY’S TÜRK ŞİRKETLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, artan belirsizliklere rağmen derecelendirmeye giren Türk şirketlerinin çoğunun, borçlarını yapılandırma riskleriyle başa çıkabileceğini bildirdi.

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3) SPK ANKETİ: YARIDAN FAZLASI DOLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) beklenti anketine katılanların yüzde 56´sı önümüzdeki ay, yüzde 57´si “önümüzdeki 6 ay ve bir yıl” dolarda artış beklediğini bildirdi. SPK'nın anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu bulgulara yer verildi: Euro´ya ilişkin olarak hâkim görüş artış beklentisi olurken, bu yönde görüş bildirenlerin oranı; aylık dönem için yüzde 56, altı aylık dönem için yüzde 59, yıllık dönem için yüzde 55 oldu.

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4) FITCH TÜRK BANKALARININ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Fitch, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank ve Odeabank’ın notlarını düşürdü. Fitch, Ratings, Anadolubank ve Fibabanka'nın uzun vadeli kredi notlarını BB-‘dan B+'a, Şekerbank'ın kredi notunu B+'dan B'ye ve Odeabank'ın notunu BB-‘den B'ye indirdi.