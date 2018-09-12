Bugün ekonomide ne oldu? (12.09.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD heyeti ile Beştepe’de görüştü. Heyet Cumhurbaşkanı’nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir görüşme gerçekleştirdi. TÜSİAD Heyetinde Başkan Erol Bilecik, Tuncay Özilhan, Ali Koç, Murat Özyeğin gibi isimler yer aldı.
Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapmıştı. Bugün yönetimin sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamaya göre, Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.
Özyeğin ve Şahenk’in bankası Dome, Mehmet Şimşek’i istediği iddia edildi. Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in yazısına göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı burs sınavını kazanarak İngiltere’ye giden, ardından birçok uluslararası finans kuruluşunda görev alan Şimşek, Londra’daki hayatına kaldığı yerden devam edecek.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimlerin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni karara göre Fon Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütecek. Başkanvekilliğine ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi.