Bugün ekonomide ne oldu? (12.09.2018)

Piyasaların Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına odaklandığı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD heyetini kabul etti. Tavukçuluk devi Keskinoğlu konkordato süresini uzattı. İşte 12 Eylül 2018 Çarşamba günü ekonomideki satır başları...

1) ERDOĞAN TÜSİAD HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD heyeti ile Beştepe’de görüştü. Heyet Cumhurbaşkanı’nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir görüşme gerçekleştirdi. TÜSİAD Heyetinde Başkan Erol Bilecik, Tuncay Özilhan, Ali Koç, Murat Özyeğin gibi isimler yer aldı.

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2) KESKİNOĞLU KONKORDATO SÜRESİNİ UZATTI

Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapmıştı. Bugün yönetimin sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamaya göre, Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

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3) MEHMET ŞİMŞEK LONDRA’YA MI GİDİYOR?

Özyeğin ve Şahenk’in bankası Dome, Mehmet Şimşek’i istediği iddia edildi. Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in yazısına göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı burs sınavını kazanarak İngiltere’ye giden, ardından birçok uluslararası finans kuruluşunda görev alan Şimşek, Londra’daki hayatına kaldığı yerden devam edecek.

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4) VARLIK FONU’NUN BAŞINA ERDOĞAN GELDİ

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimlerin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni karara göre Fon Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütecek. Başkanvekilliğine ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi.