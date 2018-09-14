Bugün ekonomide ne oldu? (14.09.2018)

Türkiye ekonomisi son dönemde zor bir süreçten geçiyor. Dünyanın önde gelen iki finans gazetesi Merkez Bankası'nın faiz kararını birinci sayfalarından gördü. Bugün Sirkeci- Harem hattındaki İDO seferlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. İşte piyasalarda 14 Eylül Cuma günü yaşananlar...

1) KANAL İSTANBUL HAYAL Mİ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında yüzde 70-80 tamamlanma oranına gelmiş yatırımların bitirileceğini söyledi. Erdoğan sıfırdan yatırım düşünülmediğini ifade etti. Kanal İstanbul son 7 yıldır kamuoyunun gündeminde. Bölgedeki arazilerin fiyatı ciddi şekilde değerlenmişti.

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2) İSTANBUL’DA VAPURLARA GİZEMLİ ZAM

İDO yetkililerinden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada Sirkeci-Harem feribot ücretlerine dün gece yüzde 30 zam geldiği bildirildi. 10 TL olan geçiş ücreti 13 TL’ye çıktı. İDO zam yapıldığını doğrularken sorularımıza rağmen ücretlerle ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

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3) JAPON PRENSES TÜRKİYE’DE

Prenses Akiko Türkiye turuna devam etti… Akiko Türk iş dünyası ile temaslarda bulundu. Toplantıda Sabancı Holding, Çalık Holding ve Türkiye iş Bankası’ndan temsilciler bulundu.

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4) MERKEZ BANKASI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Dünyanın önde gelen iki finans gazetesi Financial Times ve Wall Street Journal Merkez Bankası’nın faiz kararını birinci sayfalarından gördü.